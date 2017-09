Tutkija Pohjois-Korean maanjäristyksiä aiheuttaneesta ydinkokeesta: ”Lähempänä vetypommia kuin mikään aikaisemmin”

Pohjois-Korea on Japanin viranomaisten mukaan tehnyt ydinkokeen, joka tähän mennessä sunnuntaiaamuna on aiheuttanut kaksi suurta maanjäristystä. Ensimmäisen järistyksen voimakkuus oli 6,3 ja toisen 4,6. Japanin mukaan kyseessä on Pohjois-Korean kuudes ydinkoe.

–Emme voi sietää tällaista, meidän on protestoitava lujasti, Japanin pääministeri Shinzo Abe sanoi CNN:n mukaan.

Etelä-Korean presidentti Moo Jae-in on kutsunut maan hallituksen hätäkokoukseen.

Tutkimuslaitos Rand Corporationin puolustuspolitiikan analyytikko Bruce Bennett arvioi BBC:lle ydinkokeen olleen poikkeuksellisen voimakas.

–Jos ensimmäinen maanjäristys oli todella voimakkuudeltaan 6,3, kyseessä on todella voimakas ase, paljon aikaisempaa voimakkaampi.

Bennettin mukaan vielä ei voida kuitenkaan puhua vetypommista.

–Se on silti paljon lähempänä vetypommia kuin mikään, mitä Pohjois-Korea on tehnyt aikaisemmin, hän totesi.

Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA kertoi aikaisemmin sunnuntaina, että maa olisi kehittänyt vetypommin, jonka voi asentaa mannertenväliseen ballistiseen ohjukseen. KCNA:n mukaan Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un oli seuraamassa pommin asentamista ohjukseen.

Pohjois-Korea vahvisti sunnuntaina aamupäivällä Suomen aikaa tehneensä testin vetypommilla.