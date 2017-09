Pohjois-Korea vahvisti testanneensa vetypommia: ”Vie kriisin huomattavasti vaarallisemmalle tasolle”

Pohjois-Korea on kertonut testanneensa vetypommia aikaisemmin sunnuntaina tekemässään ydinkokeessa. Maan hallinto antoi asiasta virallisen tiedonannon Pohjois-Korean valtion tv-kanavalla hetki sitten.

–Testasimme vetypommia ja testi oli täydellinen menestys. Vetypommimme voidaan ladata mannertenväliseen ohjukseen, ilmoituksessa sanottiin BBC:n mukaan.

Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan kyseessä on merkittävä askel maan ydinasevoimien valmiiksi saamisessa.

Ydinkoe aiheutti kaksi suurta maanjäristystä. Ensimmäisen järistyksen voimakkuus oli 6,3 ja toisen 4,6.

Etelä-Korean viranomaisten mukaan ydinkokeen räjähdys oli noin 100 kilotonnia. Se olisi viisi kertaa voimakkaampi, kuin Yhdysvaltojen Japanin Nagasakiin vuonna 1945 pudottama ydinpommi.

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt arvioi, että uusin ydinkoe vie Korean niemimaan tilanteen paljon aikaisempaa vakavammalle tasolle.

-Kuudes ydinkoe vie kriisin huomattavasti vaarallisemmalle tasolle. Kyseessä on vahva Yhdysvalloille ja Kiinalle suunnattu provokaatio, hän kommentoi Twitterissä.

Sixth nuclear test takes North Korea crisis into distinctly more dangerous stage. Strongly provokes China and US. https://t.co/xOtIZrYaPe

— Carl Bildt (@carlbildt) September 3, 2017