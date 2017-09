Donald Trump kommentoi Pohjois-Koreaa: ”Ymmärtävät vain yhden asian”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvailee Pohjois-Korean aikaisin sunnuntaina tekemää vetypommikoetta ”hyvin vaaralliseksi Yhdysvalloille”.

–Pohjois-Korea on tehnyt merkittävän ydinkokeen. Heidän sanansa ja tekonsa ovat edelleen hyvin vihamielisiä ja vaarallisia Yhdysvalloille, Trump tviittasi.

Hän kuvaili Pohjois-Koreaa myös hallitsemattomaski valtioksi, josta on tullut uhka ja häpeäpilkku Kiinalle.

Trumpin mukaan Etelä-Korea "alkaa ymmärtää" tilanteen.

-He alkavat ymmärtää sen, mitä olen heille kertonut, eli että Pohjois-Korea ei ymmärrä puhetta, he ymmärtävät vain yhden asian.

Etelä-Korean uutistoimisto Yonhap kertoo aikaisemmin sunnuntaina, että Etelä-Korean ja Yhdysvaltain korkea-arvoiset sotilasupseerit kenraali Joseph Dunford ja kenraali Jeong Kyeong-doo ovat sopineet ryhtyvänsä sotilaallisiin toimiin Pohjois-Koreaa vastaan. Yonhapin mukaan kenraalit keskustelivat puhelimessa ja sopivat ”tehokkaista sotilaallisista vastauksista”.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017