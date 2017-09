Irma tuhosi ”90 prosenttia” saaresta – ”Barbuda on kirjaimellisesti murskana”

Hurrikaani Irma on aiheuttanut suuria tuhoja Karibianmeren saarivaltioissa. Tuhojen laajuus alkoi selvitä keskiviikkoiltana.

– Barbuda on kirjaimellisesti murskana, sanoi Antiguan ja Barbudan pääministeri Gaston Browne televisiossa.

Hänen mukaansa koko saaren asuntokanta vaurioitui. Toisissa arvioissa on mainittu, että Barbudan tuhot ovat ”yli 90-prosenttiset”, CNN kertoo. Tämän kuvauksen antoi ulkomaankauppaministeri Charlex Fernandez.

– Tuho on totaalinen, Browne sanoo.

Ainakin kolme ihmistä on kuollut myrskyssä, joka on yksi Atlantin valtameren voimakkaimpia mittaushistoriassa. Monilta saarilta on sähköt poikki ja katot ovat lennelleet paikoiltaan.