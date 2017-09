Tsunamiaaltoja havaittu Tyynellämerellä – vakavin tilanne Meksikossa

Viranomaiset vahvistavat, että Meksikossa on havaittu pienehköjä tsunamiaaltoja voimakkaan merenalaisen maanjäristyksen jälkeen.

Tyynenmeren tsunamivaroituskeskus vahvistaa tsunamihavainnot verkkosivuillaan ja muun muassa Twitter-palvelussa. Toistaiseksi havaituista aalloista korkein on noin yhden metrin korkuinen. Aaltojen korkeus on nousussa, sillä aiemmin ilmoitettiin korkeintaan 0,7-metrisistä aalloista. Keskuksen tiedotteessa varoitetaan, että Meksikon rannikolle voi osua yli kolmemetrisiä aaltoja ja muihin tsunamivaroituksen alaisiin maihin noin metrin korkuisia.

Sen sijaan esimerkiksi Amerikan Samoa ja Havaiji on vapautettu tsunamivaroituksesta, keskus kertoo.

Järistyksen aiheuttamia tsunamiaaltoja kuvataan ainakin toistaiseksi pieniksi. Chiapasin osavaltiossa Meksikossa rannikkoseudun asukkaita evakuoidaan parhaillaan, BBC kertoo.

Meksikon etelärannikon lähistöllä tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan noin kahdeksan magnitudia. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut järistyksen aiheuttamissa tuhoissa.

UPDATE: #tsunami confirmed in Mexico, largest wave so far is 0.7 m / 2.3 ft #PTWChttps://t.co/oQxHw7rsGi

— NWS PTWC (@NWS_PTWC) September 8, 2017