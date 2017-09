Ruotsi suututtamassa Yhdysvallat yhdellä allekirjoituksella – Suomi jättäytyy ulos

Suomen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen katsoo, että runsaan viikon kuluttua allekirjoitettavaksi tuleva YK:n ydinaseet kieltävä sopimus ei ole uskottava. Hän pitää sitä jopa mahdollisena riskinä ydinaseriisuntatyössä.

Suomi ei ole allekirjoittamassa sopimusta, mutta Ruotsi sen sijaan on yhdessä 121 maan kanssa allekirjoittamassa sopimusta.

–Perussyy siihen, miksi Suomi ei lähtenyt näihin neuvotteluihin mukaan oli se, että yleensäkin Suomi haluaa olla mukana uskottavissa ja realistisissa kansainvälisissä prosesseissa. Ja sellainen ydinaseet kieltävä sopimus, jossa ydinasevallat eivät itse ole mukana ei ole tässä suhteessa kovin realistinen, sanoo Vanhanen Uudelle Suomelle.

–Se saattaa jopa hankaloittaa ja vaikeuttaa ydinaseriisuntaa. Varsinkin taktisten ydinaseita osalta, hän jatkaa.

Yhdysvallat on kimmastunut Ruotsille näistä aikeista. Maan puolustusministeri James Mattis lähetti ruotsalaiskollegalleen Peter Hultqvistille paimenkirjeen, jossa hän varoitti Ruotsia olemaan allekirjoittamatta sopimusta. Mattisin mukaan allekirjoituksella olisi Svenska Dagbladetin mukaan negatiivisia vaikutuksia maiden suhteisiin.

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen, vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto huomauttaa, että Ruotsin allekirjoituksen painoarvoa kasvattaa se, että maa istuu tällä hetkellä mukana YK:n turvaneuvostossa. Haavisto epäileekin, että mikäli Ruotsi allekirjoittaa sopimuksen, se olisi turvaneuvoston ainoa länsimaa, joka sopimuksen kirjoittaa. Muut turvaneuvoston jäsenmaat ovat Nato-maita, eivätkä ole allekirjoittamassa sopimusta. Ydinasepelote kuuluu keskeisesti Naton sotilasdoktriiniin.

–Ajattelen, että tämä on varmasti yksi tekijä Yhdysvaltojen ja Ruotsin suhteessa. Yhdysvaltojen näkökulmasta se on varmasti negatiivinen tekijä. Mutta en usko, että se lopettaisi yhteistyötä maiden välillä yhteisestä Itämeri-intressistä johtuen. Ja tietenkään Suomen ja Ruotsin välillä se ei lopeta mitään tavanomaista sotilasyhteistyön syventämistä, joka nyt on menossa, Haavisto toteaa.

–Jos ajatellaan tilannetta, missä jouduttaisiin Baltiaa aseellisesti puolustamaan, niin on aika vaikea ajatella sitä ilman Ruotsin ilmatilaa ja Ruotsin satamia. Ruotsin rooli on aika merkittävä Nato-maiden omalle puolustukselle. Tässä mielessä on vaikea nähdä, että Ruotsin ja Yhdysvaltojen suhde tällaiseen katkeaa. Mutta varmasti kipakkaa keskustelua siellä käydään kulissien takana, hän aprikoi.

Vanhanen ja Haavisto eivät kumpikaan näe, että Ruotsin allekirjoitus asettaisi suuria esteitä tai rajoitteita Suomen ja Ruotsin väliselle tai Yhdysvaltojen kanssa tehtävälle sotilasyhteistyölle. Helsingin Sanomat kirjoittaa lauantaina, että ydinasesopimus on ”ylivoimaisesti vaikein eteen tullut kiistanaihe sen jälkeen, kun Ruotsi ja Suomi ryhtyivät tiivistämään yhteyksiä puolustuksessa keskenään sekä Naton ja Yhdysvaltojen kanssa”.

–Minusta me kykenemme syventämään turvallisuusyhteistyötä Ruotsin kanssa, vaikka Ruotsi allekirjoittaisi sopimuksen. Sillä olisi varmasti vaikutusta – ainakin joissakin tilanteissa – Ruotsin ja Naton väliseen yhteyteen. Mutta minusta se ketju ei ulotu Suomeen niin, että joutuisimme valitsemaan joko Nato-option tai syvenevän Ruotsi-yhteistyön välillä, Vanhanen pohtii.

–Minulla on se käsitys, että nimenomaan tällä hetkellä turvallisuusyhteistyön tarve lähtee vähintään yhtä paljon Yhdysvalloista ja Naton omista intresseistä kuin meidän omistamme. Se juontuu Baltian puolustukseen, mikä on Natolle aikamoinen haaste, Haavisto täydentää.

–Jos elettäisiin normaalissa diplomatian tilanteessa, tehtäisiin jonkinlaista damage controllia suljettujen ovien takana siitä, miten homma hoidetaan niin, että molemmat pitävät päänsä, mutta siitä ei synny vaikeuksia tai harmia käytännön yhteistyölle, Haavisto jatkaa.

Ruotsissa käynnistyy Itämerellä maanantaina yli 20 000 sotilaan massiivinen Aurora-harjoitus, johon myös Suomi ja Yhdysvallat ottavat osaa. Venäjän oma, sekin Itämerellä käytävä Zapad-harjoitus käynnistyy kolme päivää myöhemmin.