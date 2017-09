Irma lähestyy Floridaa kategorian 4 hurrikaanina – Kaksi ydinvoimalaa suljettu

Hurrikaani Irma on siirtymässä Kuuban yltä kohti Floridan eteläkärkeä. Hurrikaanin edeltä myrskytuulet iskivät Floridaan jo varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa, kertoo muun muassa uutiskanava CNN

Kuubassa Irma ei toistaiseksi ole aiheuttanut kuolonuhreja. Irma alkoi kehittyä jo runsas viikko sitten ja se yltyi kategorian viisi hurrikaaniksi tiistaina. Kaikkiaan 24 ihmisen kerrotaan menehtyneen.

Irma on toistaiseksi laantunut hurjimmasta vaiheestaan ja etenee Yhdysvaltojen kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan nyt kategorian neljä hurrikaanina, kun tuulennopeudeksi on mitattu enimmillään 209 kilometriä tunnissa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä myrsky laantui hetkeksi jo kolmanteen kategoriaan. Luokat perustuvat tuulennopeuteen

Floridassa 6,3 miljoonaa ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa.

–Jos teidän on käsketty evakuoitua, teidän täytyy lähteä nyt. Tämä on viimeinen mahdollisuutenne hyvään päätökseen, sanoo Floridan kuvernööri Rick Scott.

Hätätilavirasto Feman johtaja Brock Long oli viestissään tylympi: Florida Keysin saarille jääneet ihmiset olisivat omillaan aina siihen saakka, kunnes pelastajien on turvallista päästä paikalle.

Myrskytuulien tielle on arvioiden mukaan jäämässä myös Floridan kaksi ydinvoimalaitosta. Energiayhtiö Florida Power & Light on ilmoittanut ajavansa reaktorien toiminnan alas myrskyn ajaksi. Suomessa Säteilyturvakeskus kertoo, että Irma ei aiheuta poikkeustoimia tai ylimääräistä seurantaa Suomessa.

–Turvallisuuden takaamiseksi laitoksissa on muun muassa varmistuttu siitä, että tarvittava henkilöstö on käytettävissä laitosalueella ympäri vuorokauden vaikka tieyhteydet menetettäisiin. Lisäksi alueilta on poistettu kaikki irtotavara ja varmistettu että laitoksien polttoaineen jäähdytys pystytään hoitamaan myös varadieselgeneraattoreilla, jos laitosalueelle sähköä tuovat voimajohdot menetettäisiin myrskyn takia, Stuk kertoo verkkosivuillaan