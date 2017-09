Lontoon metrossa räjähdys – tämä kuva palavasta Lidlin kassista leviää

Lontoon metrossa on tapahtunut räjähdys, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters. Räjähdys tapahtui kaupungin länsipuolella.

Välikohtaus sattui Lontoon Parsons Greenin metroasemalla.

Aiemmin poliisi oli haluton kommentoimaan asiaa, mutta kertoi myöhemmin tutkivansa räjähdystä terroritekona. Tilanteessa loukkaantui useita ihmisiä, moni on saanut palovammoja kasvoihinsa. Brittimedia kertoi paniikista metrossa.

Silminnäkijä kertoo lehden mukaan ämpäristä, josta tuli ulos johtoja. The Sun puolestaan kertoo Lidlin kassista. Twitterissä leviää kuva palavasta ämpäristä sijoitettuna Lidlin kassin sisälle.

Tiedot kassista ja ämpäristä ovat vahvistamattomia, mutta Twitterissä leviävät kuvat näet jutun lopusta.

Lontoon poliisi: Pysykää poissa Parsons Greeniltä

BREAKING: Reports of an explosion on London underground train in west London pic.twitter.com/DPVIvr68pR — Reuters UK (@ReutersUK) 15. syyskuuta 2017

Parsons Green explosion. Some people say there was a bag with wires on the train pic.twitter.com/l15MGp6W8p — Andrius Solopovas (@ASolopovas) September 15, 2017

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) September 15, 2017