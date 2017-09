Räjähdys Lontoon metrossa oli terrori-isku – May kutsui hätäkokouksen koolle

Viranomaiset pitävät Lontoon metrossa sattunutta räjähdystä terroritekona, kertoo muun muassa Washington Post. Metrossa loukkaantui useita ihmisiä aamuruuhkan aikaan sattuneessa pienessä räjähdyksessä, jossa ei kuollut kukaan.

Pääministeri Theresa May on kutsunut koolle hallituksen hätätilaryhmä Cobran erityistapaamiseen iltapäiväksi. May luonnehti tapausta terrori-iskuksi.

Poliisi on kertonut tutkivansa tapausta terroritekona. Sosiaalisessa mediassa levinnyt kuva palavasta ämpäristä näyttäisi kuitenkin aiheuttaneen vain pientä tuhoa.

