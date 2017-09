Lontoon räjähdyksessä loukkaantui 18 – Lehti: Poliisi etsii toista pommia

Lontoon Parsons Greenin metroräjähdyksessä on loukkaantunut 18 ihmistä, kertoo Lontoon ambulanssipalvelu Twitterissä. Eri sairaaloihin toimitettujen potilaiden vammat eivät ole vakavia tai hengenvaarallisia.

Räjähdystä tutkitaan nyt terroritekona. Metrojunassa ollut räjähdys tapahtui lehtitietojen mukaan ämpärissä.

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen