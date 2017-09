Historiallinen kansanäänestys käynnissä Kurdistanissa: ”Olemme odottaneet tätä päivää 100 vuotta”

Pohjois-Irakissa autonomisella Kurdistanin alueella ihmiset jättävät parhaillaan ääniään kansanäänestyksessä. Maanantain itsenäistymisäänestys on paitsi historiallinen myös hyvin kiistanalainen tapahtuma, josta voi seurata Lähi-idän alueelle uusia konflikteja.

Neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä on kyse siitä, irtautuuko autonominen Kurdistanin alue Irakista ja perustetaanko alueelle itsenäinen kurdivaltio.

– Me olemme odottaneet tätä päivää 100 vuotta, sanoi eräs kurdiäänestäjä Irbilissä BBC:n mukaan.

– Me haluamme valtion.

Asiassa on vain yksi suuri mutta: Irak ja muut ympärysvaltiot vastustavat kurdialueen itsenäistymistä kiivaasti ja Irakin pääministeri Haider al-Abadi on tuominnut äänestyksen perustuslain vastaiseksi.

Noin 5,2 miljoonaa kurdia ja muuta kurdialueen asukasta äänestävät kolmessa Irakin pohjoisessa provinssissa sekä tietyillä kiistanalaisilla kurdivaltaisilla alueilla. Tosin ainakin Kirkukissa vain kurdit äänestävät, sillä muut etniset ryhmät boikotoivat äänestystä.

Irakin keskushallitus tiukensi ennen maanantaita kontrolliaan kurdialuetta ympäröivillä ulkorajoilla ja alueen lentokentillä. Lisäksi Irak on kieltänyt ulkovaltoja toimittamasta enää öljyä suoraan kurdialueille ilman keskushallinnon hyväksyntää. Pääministeri al-Abadin mukaan kansanäänestys ”uhkaa Irakia sekä irakilaisten rauhallista yhteiseloa ja on vaara alueelle”.

Äänestys on merkittävä koko Lähi-idän alueelle. Irakin lisäksi myös naapurimaat Turkki ja Iran vastustavat kansanäänestystä, koska pelkäävät sen yllyttävän omia kurdivähemmistöjään. Iran on julistanut äänestyksen laittomaksi ja mitättömäksi sekä sulkenut Kurdistanin vastaiset rajansa. Se aloitti maanantaina myös sotaharjoitukset kurdialueen vastaisella rajallaan.

Turkki puolestaan suunnittelee lähentymistä Irakin keskushallituksen kanssa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti maanantaina, että Turkki sulkee Haburin raja-aseman Irakin pohjoisrajalla ja harkitsee kurdialueelle tärkeän öljyviennin estämistä.

BBC kertoo, että kaikkien kurdienkaan ei odoteta äänestävän irtautumisen puolesta. Osa sellaisistakin kurdiryhmistä, jotka kannattavat itsenäistymistä, on ilmoittanut vastustavansa äänestyksen ajoitusta.

Kansanäänestyksen odotetaan päättyvän kyllä-äänten eli itsenäistymispyrkimyksen voittoon. Todennäköisesti se ei kuitenkaan suoraan johda viralliseen itsenäistymisilmoitukseen, BBC:n jutussa arvioidaan. Kurdijohtajat kuitenkin katsovat, että äänestystulos antaisi heille mandaatin aloittaa neuvottelut itsenäistymisestä.

Irakin Kurdistan on autonominen osa Irakia, jonka asukkaista kaikkiaan noin 15–20 prosenttia on kurdeja. Laajemmin ajateltuna Kurdistan, jonka eteläosan Irakin Kurdistan muodostaa, sen sijaan on kiistelty, kansainvälisesti tunnustamaton kurdien asuttama alue, joka kattaa Pohjois-Irakin lisäksi alueita itäisestä Turkista, läntisestä Iranista sekä Syyriasta ja Armeniasta.