Pohjois-Korea: USA julisti sodan – voimme ampua koneet alas

Pohjois-Korean ulkoministeri on syyttänyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia sodan julistamisesta.

Ulkoministeri Ri Yong-ho on kertonut kansainväliselle medialle, että Pohjois-Korea katsoo olevansa nyt oikeutettu ampumaan alas Yhdysvaltain hävittäjät – myös silloin kun ne eivät ole Pohjois-Korean ilmatilassa. Ri Yong-hon mukaan maailman ”tulee selvästi muistaa”, että sodan julisti ensin USA, BBC kertoo.

Kärkkäästä retoriikastaan tunnettu Pohjois-Korea tulkitsee tai väittää tulkitsevansa sodanjulistukseksi alla näkyvän Trumpin twiittin, jonka tämä julkaisi Ri Yong-hon puhuttua YK:n edessä lauantaina. Trump viittaa pienellä rakettimiehellä Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin ja ilmoittaa, että tämä ja Ri Yong-ho ”eivät ole maisemissa enää pitkään” (engl. won't be around), jos jatkavat uhkaavia puheitaan.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017