Suomalaiskenraali: Isis on lyöty Irakissa – kalifaattia ei enää ole

Isis on käytännössä lyöty Irakissa, arvioi maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatinkenraali Jari Kallio. Suomi on osallistunut Isisin vastaiseen sotaan kouluttamalla Pohjois-Irakin Kurdistanissa kurdien peshmerga-sotilaita.

–Isis sotilaallisena toimijana, niin kyllähän sen toimintaedellytykset suurena sotilaallisena toimijana alkaa olla kohta lyöty. Tämmöistä kalifaattia siellä ei enää voida katsoa olevan. Siellä on tiettyjä pieniä alueita, jotka ovat edelleen vahvasti Isisin hallussa, Kallio sanoo Uudelle Suomelle.

Isisin nykyisestä vahvuudesta on erilaisia arvioita, eikä Kallio halua ottaa asiaan kantaa. Hänen mukaansa suurin huoli tällä hetkellä on se, mitä Isisin aatetta tunnustavat aikovat nyt, kun kalifaatti on käytännössä lyöty.

–Jatkavatko he terroristista toimintaa vai mitä he aikovat? He muodostavat tällä hetkellä sen suurimman uhan, Kallio toteaa.

Syyskuun alkuun mennessä suomalaiset olivat OIR-operaation puitteissa kouluttaneet noin 2 000 peshmerga-sotilasta.

–Suomalaisten koulutus ei ole varmastikaan mennyt hukkaan. Peshmergoilta on saatu erittäin hyvää palautetta siitä koulutuksesta. Se on lisännyt heidän joukkojensa osaamista ja erityisesti se on vähentänyt heihin kohdistuneita tappioita, eli he ovat osanneet toimia paremmin, Kallio sanoo.

–Sitten yksi puoli on se, että me olemme paljon heille kouluttaneet taistelukentän hätäensiapua. Se työ ei varmasti ole mennyt hukkaan. Isisin vastaisessa taistelussa haavoittuneita peshmerga-sotilaita on osattu hoitaa oikein niiden ensimmäisten kriittisten minuuttien aikana. Sitä kautta on henkiä ehkä pelastettu, prikaatinkenraali pohtii.

Koulutusta on pyritty kohdentamaan aina kulloisenkin joukon osaamisen mukaan. Vaihtelu on ollut suurta: osa ei ole koskaan nähnyt asetta ja toiset ovat tulleet taistelukentiltä koulutukseen. Kallion mukaan näille sotilaille koulutettiin hyvin samanlaisia taitoja kuin suomalaisille varusmiehillekin alokaskaudella.

–Myöhemmin sitten taso on noussut selvästi. Nyt me koulutamme jo pikkaisen erikoiskoulutuskauden asioita, jos varusmieskauteen verrataan, ja jopa aliupseeritason johtajia. Monet ryhmät, jotka tulevat siihen johtajakoulutukseenkin ovat sotaa käyneitä joukkoja ja kyllä tietävät sen puolen.

Lue lisää aiheesta: 100 suomalaista sotilasta varuillaan Kurdistanissa – ”Valmius evakuoida jos tarvitaan”

