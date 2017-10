Kaaos puhkesi, verikuvat leviävät – lappilaispoliitikko järkyttyi: Jos Katalonia sanoo ”kyllä”, Suomen on tunnustettava itsenäisyys

Jännitteet Espanjan Kataloniassa kiristyvät ja väkivaltaiset kuvat äänestyspaikoilta leviävät. Itsenäisyysäänestys alkoi aamulla. Äänestyspaikoille on kerääntynyt mellakkapoliiseja.

Espanja pitää äänestystä laittomana ja on ilmoittanut jo etukäteen estävänsä sen. Poliisi on sulkenut toista tuhatta äänestyspaikkaa viikonloppuna.

Suurin osa katalonialaista haluaa äänestää itsenäisyydestä. Ennen viimeaikaista tilanteen kärjistymistä itsenäistymisen kannatus on ollut laskussa. Tänään katalonialaisia on saapunut äänestyspaikoille jo aamuyöllä ja kuvista näkyy, että liikkeellä ovat suuret massat.

Mellakkapoliisit ja äänestäjät ovat ottaneet yhteen. Somessa leviää väkivaltaisia kuvia, joissa näkyy verisiä ihmisiä. Voit katsoa kuvia jutun lopusta.

Somessa on myös kerrottu Espanjan poliisin ampuneen ihmisiä kumiluodeilla. Samoin raportoi Sky News. Katalonian itsehallintoalueen johtajan äänestyspaikalla on niin ikään puhjennut käsirysy. Poliisi tunkeutui aiemmin äänestyspaikalle.

Itsehallintoalueen edustaja kertoo, että 73 prosenttia äänestyspaikoista on saatu auki. Hän pyytää ihmisiltä kärsivällisyyttä, sillä tietoverkkoihin yritetään hyökätä kaiken aikaa.

Espanjan tilanne on herättänyt huomiota maailmalla. YK:n ihmisoikeusasiantuntijat kehottivat perjantaina Espanjan viranomaisia varmistamaan, että toimet eivät uhkaa kansalaisten perusoikeuksia. Tilanteeseen on reagoitu osin voimakkaasti myös Suomessa.

Lappilaiskansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on profiloitunut katalonialaisten puolustajaksi. Tänään Kärnä on yrittänyt vedota Twitterissä Espanjan pääministeriin, Ranskan presidenttiin, Saksan liittokansleriin ja Euroopan komission puheenjohtajaan Katalonian tilanteen takia. Hän toteaa Twitterissä olevansa järkyttynyt poliisin ja Espanjan toimista.

Kärnä vaatii tiedotteessa, että Suomen ja EU:n on tunnustettava Katalonian itsenäisyys, jos katalaanit äänestävät sen puolesta.

– Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, vaan valtiomme ja koko EU:n on seistävä demokratian ja ihmisoikeuksien puolella. YK:n asiantuntijat vaativat toissa päivänä, että Espanjan viranomaisten on lopetettava kansanäänestyksen terrorisointi ja sensuuri Kataloniassa. Espanja pelkää, sillä uusimmat mielipidemittaukset osoittavat yli 82% kannatusta itsenäisyydelle. Toimet ovat kovia ja katalonialaisia poliitikkoja on pidätetty. Espanjan pelikirja Kataloniassa näyttääkin olevan kopioitu suoraan Pohjois-Korean Kim Jong-Unilta!

Kärnän mukaan Katalonian tilanteessa on kansakuntien itsemääräämisoikeuden lisäksi kyse myös EU:n subsidiariteettiperiaatteen kunnioittamisesta.

– Päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita ne koskettavat. Madridissa ei voida päättää Katalonian puolesta, vaan ihmisten on annettava päättää itse. Tätä poliittista kriisiä ei voida ratkaista muuten kuin väkivallattomin demokratian keinoin. Vapaudenkaipuuta ei kyetä kahlitsemaan asein.

Myös politiikan tutkija Erkka Railo on kommentoinut äänestystä Twitterissä.

– Kansalla on oikeus itse päättää itsenäisyydestään. Yritys estää kansanäänestys ei kuulu tämän päivän Eurooppaan, Railo twiittaa.

Aiemmin Kärnä sai aikaan some-kohun jaettuaan Twitterissä suurlähettiläs Manuel De la Cámara Hermosolta saamansa sähköpostivastauksen. Kärnä oli vaatinut suurlähettiläältä äänestyksen sallimista ja sai tuikean vastauksen.

– Ok. Mutta jos jonain päivänä Suomella on turvallisuusongelma ja se tarvitsee EU-kumppaniensa solidaarisuutta, voitte pyytää sitä Kataloniasta, Kärnän julkaisemassa viestissä todetaan.

