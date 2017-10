Ammuskelu Las Vegasissa – suomalainen pokerinpelaaja turvaan hotellin kellariin

Yhdysvaltain Las Vegasissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut kasinoalueen joukkoammuskelussa. Tuoreimman tiedon mukaan poliisi on pysäyttänyt ja ampunut ainoan epäillyn.

Paikallinen poliisi kehotti ihmisiä välttämään Las Vegas Stripin kasinoaluetta, missä ammuskelu tapahtui ja missä joukkoampujaa etsittiin. Ammuskelija iski ainakin musiikkitapahtumaan, mutta mediatietojen mukaan laukauksia on mahdollisesti ammuttu useammassakin paikassa. Tapahtumista uutisoivat muun muassa CBS News ja CNN.

Lue päivitetty juttu: Yli 20 ihmistä kuollut Las Vegasin ammuskelussa

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut sunnuntai-illan ammuskelun uhreina, BBC kertoo. Jopa 24 ihmistä on loukkaantunut ja lukuisia uhreja kuljetettu sairaalaan. Ampuja oli vapaalla jalalla maanantaina aamupäivällä Suomen aikaa ja käynnissä on yhä laaja poliisioperaatio.

– Tutkimme raportteja aktiivisesta ammuskelijasta Mandalay Bay Casinon alueella. Pyydämme kaikkia välttämään aluetta, poliisi twiittaa.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews

Poliisi on myöhemmin maanantaina kertonut, että yksi epäilty on pysäytetty ja ilmeisesti surmattu. Poliisi arvioi tällä hetkellä, että muita ampujia ei ole liikkeellä.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time.

— LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017