Poliisi etsi joukkoampujan huonetoveria Las Vegasissa – julkaisi kuvan aasialaisnaisesta

Las Vegasin poliisi uskoo löytäneensä joukkoampujan huonetoveriksi uskotun naisen. Poliisi etsi aiemmin ampujan kumppaniksi kutsuttua naista joukkoampumisen johdosta. Naista ei nimetty epäillyksi, mutta poliisi kertoi haluavansa puhuttaa häntä.

Joseph Lombardo Las Vegasin poliisista sanoo CNN:n mukaan, että Marilou Danley on epäillyn huonetoveri. Häntä on kuvailtu aasialaiseksi naiseksi, jonka pituus on noin 150 senttiä ja paino 50 kiloa.

Las Vegasin poliisi pyysi aiemmin havaintoja naisesta Twitterissä ja julkaisi hänestä myös kuvan.

Ainakin 50 ihmistä kuoli ja yli 200 loukkaantui, kun asemies avasi tulen kohti ulkoilmamusiikkifestivaalin yleisöä ilmeisesti Mandalay Bay -hotellin 32. kerroksesta, mistä poliisi löysi miehen. Epäilty on kuollut.

Lue myös:

20 ihmistä kuollut Las Vegasin ammuskelussa – asemies avasi tulen 32. kerroksesta

Ammuskelu Las Vegasissa – suomalainen pokerinpelaaja turvaan hotellin kellariin

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH

— LVMPD (@LVMPD) 2. lokakuuta 2017