Verilöylyn uhriluku nousi taas – lähes 60 kuollut, yli 500 haavoittunut: ”Hullu mielipuoli”

Viranomaisten tiedotustilaisuudessa on saatu tuoretta tietoa Las Vegasin verilöylystä. Uhriluvut ovat jälleen nousseet.

Joseph Lombardo Las Vegasin poliisista on juuri kertonut tiedotustilaisuudessa, että kuolonuhreja on joko 58 tai 59, kun edellinen luku oli 50. Lisäksi haavoittuneiden määrä on noussut tällä hetkellä 515 henkeen, kun viimeksi puhuttiin reilusta 400:sta. Hänen mukaansa luku tulee luultavasti vielä nousemaan.

Las Vegasin promestarin mukaan tekijä oli mielipuoli hullu. Pormestari Carolyn Goodman vetosi ihmisiin, jotta nämä luovuttaisivat lisää verta. Luovuttajia on löytynyt jo aamulla syntyneistä jonoista.

Poliisi kiistää ehdottomasti Isisin väitteen siitä, että äärijärjestö olisi jotenkin joukkoampumisen takana. Kyseessä oli yhden ihmisen teko.

Miehen hotellihuoneesta löytyi 10 kivääriä. Lombardo sanoi, että mies toi aseet maahan yksin.

Mies ei ollut poliisille ennestään tuttu. Hänestä ei ollut mitään jälkiä missään poliisin rekistereissä.

Poliisi käy yhä läpi videovalvontamateriaalia. Liittovaltion poliisi FBI on mukana tutkinnassa. Lombardo ei osannut tilaisuudessa sanoa, miten tapahtunut olisi voitu estää.

–En voi päästä psykopaatin pään sisälle, hän sanoi.

Miehen motiivista ei ole kerrottu mitään. Kaikkiaan ampumisen arvioidaan kestäneen 10–15 minuuttia. Lopuksi mies ilmeisesti surmasi itsensä.

Lue myös:

Donald Trump massamurhasta puheessaan: ”Puhtaan pahuuden teko”

Massamurhaajan pikkuveli puhui tavallisesta kaverista jolla riittää rahaa loppuelämäksi

Soini kauhistui Las Vegasin massamurhasta – UM: Uhrien joukossa ei suomalaisia

Las Vegasin massamurha: 50 kuoli, yli 400 loukkaantui – joukossa 3 poliisia

Massamurhasta epäilty ampui hotellihuoneestaan yli 22 000 hengen konserttiyleisöön

Poliisi etsii tätä autoa – matkakumppaniksi luultu nainen ei liity massamurhaan

Massamurhasta epäilty ei ollut paikallispoliisille tuttu – Trump esitti suruvalittelut

20 ihmistä kuollut Las Vegasin ammuskelussa – asemies avasi tulen 32. kerroksesta

Ammuskelu Las Vegasissa – suomalainen pokerinpelaaja turvaan hotellin kellariin

Poliisi etsii joukkoampujan huonetoveria Las Vegasissa – julkaisi kuvan aasialaisnaisesta