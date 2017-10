Las Vegasin ampujan aseissa laillinen muunnos ”asehihhuleille” – mahdollisti 9 laukausta sekunnissa

Kyseisen muunnoksen käytöstä on lehdistössä ollut paljon spekulaatioita, sillä ampujaksi tunnistettu 64-vuotias Stephen Paddock kykeni ampumaan selvästi nopeammalla tulinopeudella kuin mihin tavallinen puoliautomaattinen kivääri kykenee. The New York Timesin paikan päällä kuvatuista videoista tekemä analyysi kertoo, että Paddock ampui jopa 9 laukausta sekunnissa.