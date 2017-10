Junckerin hiljaisuus Kataloniasta hämmentää – Lehti: ”Puolueettomuus ei ole enää puolueettomuutta”

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin vähäsanaisuus Katalonia-kriisissä herättää kritiikkiä.

Katalonian itsehallinnon presidentti Carles Puigdemont vetosi aiemmin Euroopan komissioon, jotta kannustaisi Espanjaa kansainväliseen sovitteluun Katalonian kanssa. Sunnuntaisessa äänestyksessä ja siihen liittyvissä yhteenotoissa loukkaantui yli 800 ihmistä.

Maanantaina komissio lähetti lyhyen tiedotteen Katalonian tapahtumiin liittyen. Se toisti, että äänestys oli laiton mutta vetosi osapuolia siirtymään pikaisesti ”konfrontaatiosta dialogiin”.

–Väkivalta ei koskaan voi olla politiikan väline. Luotamme siihen, että pääministeri Mariano Rajoyhin pystyy hallitsemaan tämän vaikean prosessin kunnioittaen täysin Espanjan perustuslakia ja maan kansalaisten perusoikeuksia, komissio toteaa.

Katalaaneissa närkästystä on herättänyt se, ettei komissio tai Juncker yksiselitteisesti tuominnut Espanjan keskushallinnon poliisijoukkojen käyttämää väkivaltaa. Katalonian itsehallinnon EU-edustaja Amadeu Altafaj kertoo Politicon mukaan, että komission sanat murentavat EU:n uskottavuutta ja mainetta.

–Puolueettomuus ei ole enää puolueettomuutta, Altafaj toteaa.

Euroopan parlamentti maanantaina päätti järjestää Katalonian tilanteesta väittelyn keskiviikkona. EU-jäsenmaiden päämiehistä koostuvan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kertoi käyneensä puhelinkeskustelun Rajoyn kanssa ja vedonneensa väkivallattomuuteen.

Just spoke to @MarianoRajoy. Sharing his constitutional arguments, I appealed for finding ways to avoid further escalation and use of force.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 2, 2017