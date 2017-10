”Häpeällistä” – EU:n Katalonia-puheet hämmentävät, tukea jopa poliisin laajasti järkyttäneille otteille

Euroopan komission varapuheenjohtaja puolusti lainmukaisuutta ja sitä myöten Espanjaa Euroopan parlamentin keskustelussa Katalonian väkivaltaiseksi äityneestä konfliktista. Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) pitää puheita häpeällisinä. EU-johtajien löyhiä puheita ovat kritisoineet myös kansanedustajat Eva Biaudet (r.) ja Pertti Salolainen (kok.) sekä jo aiemmin Ville Tavio (ps.).

Espanja yritti estää osin väkivalloin Katalonian kansanäänestyksen itsenäisyydestään katsottuaan sen laittomaksi. Maailmalle levisi kuvia, joissa näkyi poliisien kovia otteita ja verisiä äänestäjiä. Sadat ihmiset loukkaantuivat sunnuntain kahakoissa. Espanjan on laajasti katsottu epäonnistuneen tilanteen hoitamisessa ja somessa on nähty järkyttyneitä kommentteja demokratian vastaisesta toiminnasta.

EU-johtajilta on odotettu kovempia sanoja konfliktista ja jopa puuttumista tilanteeseen rauhanvälittäjänä. Moni on tuominnut väkivallan lausunnoissaan, mutta korostanut samaan aikaan sitä, että kyseessä on Espanjan sisäinen asia ja että itsenäisyysäänestys oli laiton. Samaa linjaa jatkoi tänään Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans Euroopan parlamentin täysistunnossa.

Timmermans korosti Espanjan perustuslain ja oikeusvaltioperiaatteen tärkeyttä ja toisti, että kansanäänestys oli laiton. Timmermansin mukaan Espanjan poliisi puolusti maan perustuslakia käyttäessään kovia otteita sunnuntaina.

– Jokaisen hallituksen tehtävä on puolustaa oikeusvaltiota. Joskus tilanne vaatii voimankäyttöä, hän sanoi Ylen mukaan.

Timmermans korosti jälleen, että kyseessä on Espanjan sisäinen asia ja kehotti osapuolia neuvottelupöytään. Hän viittasi myös ilmaisunvapauteen perusoikeutena, mutta muistutti samalla, ettei yksi mielipide ole toista arvokkaampi vain kovaäänisyytensä vuoksi.

Lyhyessä keskustelussa puolueryhmien johtajat saivat kommentoida Katalonian tilannetta. Ylen mukaan puheenvuoroista kävi ilmi, ettei Katalonian itsenäistymishanke herätä kovin suuria myötätuntoja.

Kärnän mukaan EU:n johto ”näyttää olevan valmis myymään kaikki arvonsa ja periaatteensa pelkän sujuvamman yhteistyön nimissä”. Hän toteaa olevansa yleensä tyytyväinen, että Suomi on osa läntistä, demokratialle ja vapaudelle rakentuvaa arvoyhteisöä, mutta nyt pikemminkin hävettää olla osa Euroopan Unionia.

– EU-komissio vaikeni lähes täydellisesti tapahtumista ja tänään komission varapuheenjohtaja Frans Timmermann jatkoi Espanjan Kataloniassa suorittaman poliittisen väkivallan puolustelua. Häpeällistä. On nimittäin aivan sama, mitä mieltä itse kukin Katalonian tilanteesta ja itsenäisyydestä on, mutta sen verran pitää löytyä rohkeutta että uskaltaa sanoa väkivallan olevan väärin. Vaikeneminen on hyväksymistä, Kärnä kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Kärnä katsoo näin siitä huolimatta, että Timmermans toisti tänään maanantaisen lausuntonsa, jonka mukaan väkivalta voi koskaan olla vastaus tai väline ja sanoi, että jokaisen hallituksen on huolehdittava myös siitä, että kansalaisilla on mahdollisuus osoittaa mieltään.

– EU komission hurskastelu on niin suurta, että naurattaisi ellei itkettäisi. Jos tällaista voimaa olisi käytetty äänestäjiä kohtaan missä tahansa EU:n ulkopuolella, olisi se tuomittu komission toimesta jo useaan otteeseen. Komissio ei yksinkertaisesti voi pitää valtioita tärkeämpinä kuin kansalaisiaan. Tämän totesi myös varsin osuvasti espanjalainen professori Jordi Angusto, Kärnä sanoo.

Kärnä on jo aiemmin profiloitunut Katalonian puolustajaksi ja saanut aikaan some-kohunkin. Lue tarkemmin: Suomalaiskansanedustaja kuumensi Espanjan suurlähettilään – katalaanit ottavat ilon irti

– Katalonian puolella oleminen on samalla alueiden Euroopan ja läheisyysperiaatteen puolustamista. Kannatan EU:n jäsenyyttä, mutta en kannata EU-liittovaltiota. Sitä ei tulisi kannattaa kenenkään, joka uskoo demokratiaan ja väkivallattomuuteen. Katalonian tilanne näytti nyt federalismin todelliset ja iljettävät kasvot, Kärnä sanoo.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok.) ja suuren valiokunnan jäsen Eva Biaudet (r.) kommentoivat tänään Ylen Politiikkaradiossa, että EU-johtajien olisi pitänyt tuomita väkivalta Kataloniassa vieläkin voimakkaammin. Biaudet viittasi myös EU-maiden johtajiin yleensä. Hän huomautti, että lausuntoja on tullut turhan vähän ja ne ovat olleet liina laimeita. Politiikkaradio esitettiin jo ennen komission istuntoa, mutta on selvää, että tänäisetkään lausunnot eivät täyttäneet Salolaisen ja Biaudet'n odotuksia.

Sekä Salolainen että Biaudet näkivät Espnjan väkivaltaisen puuttumisen Katalonian tilanteeseen vakavana virheenä ja emämunauksena. Biaudet sanoo, että nyt pitäisi laajasti tunnustaa, että Espanja toimi väärin ja vaatia tilille ne, jotka syyllistyivät väkivaltaan rauhanomaisesti paikalle tulleita kansalaisia kohtaan. Hänen mielestään kuvat ja tv-kuvat osoittavat selvästi, että kansalaiset toimivat rauhanomaisesti, mutta poliisi hyökkäsi silti heidän kimppuunsa.

– Kyllä ne, jotka ovat vastuussa tästä väkivallasta, pitää asettaa vastuuseen. Kysymys on ihmisoikeusrikkomuksesta, kun valtio hyökkää omia kansalaisiaan vastaan.

Sekä Salolainen että Biaudet katsovat, että Espanjan olisi kannattanut sallia kansanäänestys. Salolainen huomauttaa, että tällöin olisi ollut mahdollista, että lopputulos on ei itsenäisyydelle. Hän myös huomauttaa, että hallitus olisi voinut jälkikäteen todeta, että kyseessä oli laiton äänestys.

Biaudet arvosteli myös Suomen hallituksen ulostuloja. Salolainen ihmetteli, eikö riittänyt, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) selkeästi tuomitsi väkivallan.

– No aika hitaasti ja sitten, kun se tuli, niin kyllä sieltä sen näki, mutta kyllä minusta ministeri (Petteri) Orpo sanoi sen vahvemmin ja se tuli minun mielestäni tosi hitaasti, mutta hyvä niin, että tuli, Biaudet vastasi.

Sipilä antoi kommenttinsa Katalonian tilanteesta medialle maanantai-iltana.

– Soini kertoi sovitusti hallituksen kannan, eikä siihen ollut lisättävää, Sipilä vastasi Ylen mukaan, kun häneltä kysyttiin, miksi hänen kommenttiaan piti odottaa.

Orpo sanoi Ylelle katsoneensa järkyttyneenä, miten tapahtumat etenivät ja lisäsi, ettei uskoisi moista tapahtuvan tämän päivän Euroopassa. Orpo epäili myös poliisin ylittäneen toimivaltansa. Ylen mukaan Sipilä ei tuominnut väkivaltaa yhtä suoraan, mutta toisteli, ettei väkivalta saa olla ratkaisu.

Aluehallinnon johtaja Carles Puigdemont on ilmoittanut, että Katalonia aikoo julistautua itsenäiseksi jo lähipäivien aikana. Katalonian itsenäisyysjulistus tulee olemaan yksipuolinen, sillä Espanja pitää kansanäänestystä laittomana. Näin ollen myös julistuksen käytännön vaikutukset ja seuraukset ovat hämärän peitossa.

