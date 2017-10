Professorilta jyrkkä ei Katalonian itsenäisyydelle: ”Harvoin, jos koskaan, törmää yhtä virheelliseen analyysiin”

Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen tyrmää täysin Katalonian itsenäistymisaikeet. Kekkonen ihmettelee Puheenvuoron blogissaan syntynyttä keskustelua ja katalonialaisten saamaa laajaa ja varauksetonta tukea.

Katalonian presidentti Carles Puigdemont pitää tänään puheen itsehallintoalueen parlamentille ja hänen uskotaan aikovan julistaa Katalonia itsenäiseksi valtioksi. Jos julistus tulee, seuraukset voivat olla arvaamattomat. Julkisuudessa on spekuloitu jopa sisällissodan mahdollisuudella.

Kekkosen mukaan etenkin sosiaalisessa mediassa Katalonian tilanne nähdään virheellisesti samanlaisena kuin Suomen itsenäistymiskamppailu 1900-luvun alussa.

–Pieni sorrettu kansakunta taistelee väkivallattomasti itsenäisyytensä puolesta suurta repressiivistä valtiota vastaan, joka on vuosisatoja alistanut kansaa, joka on tavoitellut itsenäisyyttä siinä onnistumatta, Kekkonen kuvailee some-kansan mielipidettä Kataloniasta ja ampuu sen sitten alas.

–Harvoin, jos koskaan, olen törmännyt yhtä virheelliseen ja anakronistiseen analyysiin ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta kriisistä. Eikä ole kovin tavallista sekään, että oikeistopopulistit ja vasemmistolaiset kaikkea ”hyvää” kannattavat vallankumousromantikot löytävät toisensa. Todella epäpyhä allianssi. Niin Suomessa kuin Euroopassa laajemminkin, Kekkonen kuittaa.

Katalonia on saanut huomiota myös suomalaispoliitikkojen keskuudessa. Perussuomalainen eduskuntaryhmä on ilmoittanut olevansa Katalonian tukena ja keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on profiloitunut Katalonian puolustajaksi ja vaatinut Suomelta jopa alueen itsenäisyyden tunnustamista tuloksesta riippuen ennen varsinaista kansanäänestystä. Suomen poliittisen johdon äänenpainoja Katalonian suhteen on arvosteltu liian myötämielisiksi Espanjaa kohtaan.

”Moninkertaisesti laiton kansanäänestys”

Kekkonen huomauttaa, että Katalonian aluehallinnon yritys järjestää kansanäänestys oli moninkertaisesti laiton. Se oli Kekkosen mukaan vastoin Espanjan demokraattista perustuslakia (1978), ja perustuslakituomioistuin oli kieltänyt sen. Lisäksi se vietiin Kekkosen mukaan läpi Katalonian alueparlamentissa laittomia menettelyjä käyttäen. Laittomuusnäkökulmaa ovat korostaneet myös Suomen poliittinen johto sekä EU-johtajat.

–Erityisesti on huomattava, että tämä poliittinen projekti ei nauti Katalonian asukkaiden enemmistön kannatusta. Näin hankkeelta puutuu myös yleinen legitimiteetti. Paradoksaalista kyllä hanketta ajaa Kataloniassa (ääri)oikeiston ja äärivasemmiston koalitio, joka sekin on outo ilmiö.

Monet ovat arvioineet, että jos Espanja olisi antanut Katalonian äänestää itsenäisyydestään rauhanomaisesti, tulos olisi voinut olla myös ei itsenäisyydelle. Katalonian aluehallinnon mukaan 90 prosenttia katalaaneista äänesti itsenäisyyden puolesta, kun äänestysprosentti oli reilut 40. Tilanne on kuitenkin epäselvä, sillä äänestys sujui sekasorron keskellä ja äänestyslippuja on kadonnut.

Kataloniassa puhkesi väkivaltaisuuksia kansanäänestyspäivänä sunnuntaina 1. lokakuuta. Maailmalle levisi verisiä kuvia, joista välittyivät poliisin kovat otteet äänestäjiä kohtaan. Satoja ihmisiä loukkaantui. Väkivalta on tuomittu laajasti, mutta esimerkiksi EU-johtajat ovat saaneet kritiikkiä siitä, että tuomio olisi pitänyt tulla nopeammin ja kovemmin sanoin. Lue tarkemmin: EU:lta odotettiin tiukempaa linjaa Katalonian väkivallasta: ”Häpeällistä”

–Itsestään selvää on tietenkin se, että Espanjan hallitus on toiminut taitamattomasti asiassa, eikä väkivalta sovi politiikan keinoksi (1.10 tapahtumat), Kekkonenkin myöntää kirjoituksessaan.

–Mediassa Katalonian separatistien uhriutumista korostava viesti on mennyt hyvin perille, vaikka heidän tulkintansa tilanteesta on lähes kaikessa faktojen vastainen. Separatistien historiankuvaus muistuttaa maailmansotien välisen valkoisen Suomen historiankuvaa, jossa itsenäisyyden juuria haettiin 1500-luvun lopun nuijasodasta ja sitä kauempaakin.

Kekkonen huomauttaa, että ”tällainen politisoitunut historiakuva unohtaa tosiasiat ja projisoi perusteettomasti vuosisataisen historian palvelemaan päivänpoliittisia tavoitteita”. Hän muistuttaa, että Katalonian itsenäisyys on noussut esille lähinnä vuonna 1934 tasavallan aikana ja viime vuosina vähemmistön hankkeena.

– Niin Espanjan kuin Suomenkin historia on ennen kaikkea ollut säätyjen ja myöhemmin eri poliittisten suuntausten valtakamppailua, jossa itsenäisyyden näkökulma on ollut toissijainen. Vasta syksyllä 1917 Suomessa itsenäisyyden tavoite sai todellista merkitystä ja laajaa kannatusta, Kekkonen vertaa.

