Katalonia julistautumassa itsenäiseksi - Puigdemont: ”Kansa on jo vuosia vaatinut itselleen vapautta”

Katalonia julistautuu itsenäiseksi. Aluejohtaja Carles Puigdemont sanoi tiistai-iltana pyytävänsä alueparlamentilta mandaattia Katalonian julistamiseksi itsenäiseksi valtioksi. Virallista itsenäisyysjulistusta hän ei vielä antanut.

–Se, mitä nyt esitän ei ole henkilökohtainen mielipiteeni vaan 1.10. pidetyn kansanäänestyksen tulos, hän sanoi puheessaan Katalonian alueparlamentille.

–Oli ensimmäinen kerta, kun Euroopassa ihmisiä yritettiin estää äänestämästä ja poliisi käytti väkivaltaa. Maailma oli järkyttynyt niistä kuvista, joita tuolloin nähtiin. Tarkoituksena oli aiheuttaa yleistä paniikkia ja saada ihmiset jäämään kotiin. He eivät kuitenkaan saaneet tahtoaan läpi, vaan yli kaksi miljoona ihmistä lähti ulos ja äänesti. Yli kaksi miljoonaa ihmistä äänesti, koska he voittivat pelon, hän jatkoi.

Puigdemontin mukaan kyse ei ole enää Espanjan sisäisestä asiasta.

–Katalonia on nyt eurooppalainen asia, hän totesi.

Puigdemont korosti samalla, että kyseessä on päätös, joka vaikuttaa myös markkinoihin ja talouteen.

Hän kertasi puheessaan Katalonian ja Espanjan keskushallinnon erimielisyyksiä 2000-luvulla.

–Miljoonat katalonialaiset uskovat, että Katalonian pitäisi olla valtio. Katalonian täytyy demokraattisesti ja rauhanomaisesti päättää omasta tulevaisuudestaan kansanäänestyksen kautta. Olemme pyytäneet samanlaista kansanäänestystä kuin Skotlannissa järjestettiin. Vastaus kaikkiin aloitteisiin on Espanjan keskushallinon taholta ollut ”ei”. Katalonian kansa on jo vuosia vaatinut itselleen vapautta. Menneisyydessä emme ole löytäneet keskustelukumppaneita, emmekä löydä niitä nytkään.

Puigdemontin mukaan viimeinen toive oli se, että Espanjan kuningashuone olisi puuttunut asiaan, mutta näin ei tapahtunut.

–Tilanteesta on tullut sietämätön. Tänä historiallisena hetkenä Katalonian aluejohtajana haluan toteuttaa ihmisten tahdon Katalonian itsenäisyydestä.

Puigdemont sanoi, että neuvotteluja Espanjan kanssa pyritään jatkamaan.

Puheesta on tuoreeltaan esitetty erilaisia tulkintoja julkisuudessa, se on tulkittu itsenäisyysjulistukseksi, mutta toisaalta myös kompromissihakuiseksi neuvotteluehdoktukseksi Espanjan keskushallinnolle. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Espanjan hallitus pitää puhetta itsenäisyysjulistuksena ja kertoo ryhtyvänsä "toimenpiteisiin". Toinen espanjalainen hallituslähde sanoo, että kyseessä oli epäsuora itsenäisyysjulistus.

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy on sanonut, että Espanja saattaa turvautua perustuslain pykälään 155, jos Katalonia antaa yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen. Kyseisen pykälän mukaan Espanjan keskushallinto voi peruuttaa tilapäisesti jonkin alueen itsehallinnon, jos aluehallinto esimerkiksi toimii perustuslain vastaisesti. Pykälää ei ole käytetty koskaan aikaisemmin.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt pitää tilannetta äärimmäisen vaarallisena.

–Valtiosta irrottautuminen on prosessi, joka valitettavasti on usein johtanut kaaokseen, tragediaan ja verenvuodatukseen. Historia on tässä suhteessa valitettavan yksiselitteinen, hän kommentoi blogissaan.

Hän korostaa, että Katalonian itsenäistyminen tarkoittaa myös euroa Euroopan unionista.

–Sinne palaaminen on monimutkainen prosessi ja vaatii Madridin hyväksynnän ja myötävaikuttamisen.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vetosi vain vähän ennen puhetta Puigdemontiin, jotta tämä kunnioittaisi perustuslakia eikä antaisi itsenäisyysjulustusta ”joka tekee dialogin mahdottomaksi”.

Konfliktin seuraukset olisivat Tuskin mukaan vakavat paitsi Katalonialle ja Espanjalle myös Euroopalle.

Puigdemontin puhe viivästyi reilulla tunnilla. Julkisuudessa liikkuvien vahvistamattomien tietojen mukaan itsenäistymistä vastustavat oppositiopuolueet pyysivät parlamentin istunnon lykkäystä, koska halusivat perua sen kokonaan. Illan aikana liikkui myös huhuja kansainvälisestä välitysyrityksestä.

