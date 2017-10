Tutkijat arvioivat Donald Trumpin linjauksia: ”Ilmastopolitiikan vastaisuus saattaa vahvistua muissa suurissa päästömaissa”

Donald Trumpin ilmastopolitiikka näyttää vakaalta ja määrätietoiselta, vaikka presidenttikauden alku on ollut sekavaa useilla muilla politiikan osa-alueilla. Näin arvioivat Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma ja MIT CEEPR:n varajohtaja Michael Mehling.

–Trumpin hallinto on pyrkinyt purkamaan kotimaista ilmastosäätelyä suunnitelmallisesti. Purkutyö on aikaavievää ja oikeudellisesti epävarmaa. Hallinnon toimet kuitenkin vaikuttavat Yhdysvaltojen tulevaan päästökehitykseen, ja kansainvälisesti maan irtautuminen Pariisin sopimuksesta vahingoittanee sopimuksen poliittisesti herkimpiä osia, he kirjoittavat tuoreessa raportissaan.

Donald Trumpin presidenttikauden alkuvaihetta on Vihman ja Mehlingin mukaan leimannut sekava ja epästrateginen toimintamalli useilla politiikan lohkoilla. Trumpin hallinnon ilmastopolitiikka näyttää heidän mukaansa kuitenkin olevan vakaata ja määrätietoista, erityisesti kotimaisen ilmastopoliittisen säätelyn purkamisen osalta.

–Presidentti Barack Obaman kausilla jo valmiiksi saadun ilmastosäätelyn purkaminen on aikaa vievää ja oikeudellisesti epävarmaa. Kauan ennen ilmastopolitiikan alkamista syntynyt Yhdysvaltojen poliittinen valtatasapainojärjestelmä tekee ilmastopoliittisesta ohjauksesta yllättävän hankalan purkukohteen. Yhteenlaskettuna Trumpin hallinnon toimet kuitenkin vaikuttavat Yhdysvaltojen tulevaan päästökehitykseen – liittovaltiotason hallinnolla on väliä, vaikka se ei olekaan ainoa tärkeä toimija ilmastopolitiikassa.

Yhdysvaltojen poliittinen keskustelu ilmastonmuutoksesta on tutkijoiden mukaan ideologisesti jakautuneempaa kuin kenties koskaan aikaisemmin.

–Tämä polarisaatio tuskin heikkenee merkittävästi lähitulevaisuudessa. Vaikka seuraava presidentti palaisi Obaman edistykselliselle ilmastolinjalle, on oletettavaa että ilmastotieteen kiistäminen ja poliittinen opportunismi palaavat yhä uudestaan Yhdysvaltojen politiikan valtavirtaan, Vihma ja Mehling arvioivat.

He uskovat, että Yhdysvaltojen irtautuminen Pariisin ilmastosopimuksesta vahingoittanee sopimuksen poliittisesti herkkää osaa, raportointi- ja arviointimekanismien kehittämistä. Lisäksi ilmastorahoituksen rajut leikkaukset näkyvät myös YK:n neuvotteluiden ilmapiirissä.

–Ilmastopolitiikan vastaisuus saattaa ajan myötä vahvistua muiden suurten päästömaiden sisäpolitiikassa, vaikka tällä hetkellä muut pitävät kiinni Pariisin sopimuksen tavoitteista, Vihma ja Mehling ennakoivat.

Donald Trump ilmoitti kesällä, että Yhdysvallat vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta. Maailman maista Pariisin sopimuksen ulkopuolella ovat Yhdysvaltojen lisäksi vain Nicaragua, Syyria ja Kosovo. Jopa Pohjois-Korea on mukana sopimuksessa.

Pariisin sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon lämpötilan nousu selvästi alle kahdessa celsiusasteessa esiteolliseen aikaan verrattuna ja rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen. Sopimus koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa.

Sopimuksessa on mukana ensimmäistä kertaa koskaan valtaosa maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Sopimusta pidetään peruuttamattomana, koska lähes kaikki maailman valtiot ovat allekirjoittaneet sen. Kansallisissa menettelyissään sopimuksen on ratifioinut jo 147 osapuolta.

