Brexit-neuvottelut pahassa umpikujassa: ”Kaikki on mahdollista”

Britannian ja Euroopan unionin neuvottelut brittien EU-erosta eli Brexitistä ovat umpikujassa. EU:n pääneuvottelija Michel Barnier sanoo, ettei tällä hetkellä ole mahdollisuutta edetä neuvottelujen seuraavaan vaiheeseen.

Barnierin mukaan neuvottelut tyssäsivät Britannian taloudellisiin vastuisiin.

Brexitiä oli alun perin tarkoitus käsitellä EU-maiden huippukokouksessa ensi viikolla. Barnier sanoo nyt, ettei voi esittää neuvotteluiden aloittamista huippukokoukselle.

–Olemme umpikujassa, mikä on erittäin häiritsevää. Emme ole vaatineet Britannilta myönnytyksiä. Jos poliittista tahtoa on, edistystä voi olla odotettavissa kahden kuukauden sisällä, Barnier sanoi BBC:n ja Financial Timesin mukaan.

Britannian pääneuvottelija David Davis sanoo, että brittihallituksella ovat nyt kaikki vaihtoehdot auki.

–Neuvottelut taloudellisista vastuista olivat kovat. Britannia pyrkii sopimukseen, mutta olemme valmiit myös muihin vaihtoehtoihin.

Myös Michel Barnier sanoo, että ”kaikki on mahdollista”.

–Se, ettei sopimusta saataisi aikaiseksi olisi erittäin huono tilanne. Haluan tehdä osaltamme kuitenkin selväksi sen, että olemme valmiit kaikkien mahdollisuuksien toteutumiseen, hän sanoi uutistoimisto Bloombergille.

Punta heikkeni heti Brexit-neuvotteluiden vuoksi pidetyn tiedotustilaisuuden jälkeen.