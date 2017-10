FP: Donald Trump voi tehdä Iranin kanssa suuremman virheen kuin ydinsopimuksen purkaminen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uskotaan vetävän tukensa pois Iranin ydinsopimuksesta. Trump pitää puheen perjantai-iltana, jossa hänen odotetaan linjaavan tiukempaa Iran-politiikkaa.

Foreign Policy -lehti kertoo, että Trump olisi mahdollisesti julistamassa Iranin vallankumouskaartin terroristiseksi järjestöksi. Lehden mukaan kyse olisi miltei sodanjulistuksesta.

Ydinsopimus on solmittu vuonna 2015 ja sen osapuolia ovat Iran, YK:n turvaneuvoston pysyväisjäsenet sekä Saksa ja EU. Käytännössä sopimus jäädytti Iranin ydinohjelman ja poisti länsimaiden maalle asettamia pakotteita.

Trump on arvostellut sopimusta ja nyt hänen uskotaan ehdottavan Yhdysvaltain kongressille, että se seuraavan 60 päivän aikana käsittelisi sitä, pitäisikö pakotteet panna uudelleen voimaan.

Sopimus rajoittaa BBC kertoo, että Trump ei olisi kokonaan hylkäämässä Iranin ja YK:n turvaneuvoston pysyväisjäsenten sekä EU:n ja Saksan kanssa solmittua sopimusta, vaan ottamassa 2015.

Sopimuksen hylkäämistä vahingollisempana FP pitää kuitenkin sitä, että lehden tietojen mukaan Trump haluaisi julistaa Iranin vallankumouskaartin terroristiseksi järjestöksi. Tätä ovat vaatineet Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikan kärkkäimmät haukat.

Vallankumouskaarti on käytännössä Iranin toinen armeija. Sillä on omat maa-, ilma- ja merivoimat, sekä omat tiedustelu- ja erikoisjoukot. Lisäksi sen alla toimii puolisotilaallinen, moraalipoliiseinakin tunnetut Basij-joukot. Yhdysvallat katsoo, että vallankumouskaartin kautta Iran on rahoittanut terrorijärjestöjä. Iranilaiset puolestaan näkevät, että kaarti on onnistunut torjumaan Isisin uhkan maan rajojen ulkopuolella.

–Jos tämä organisaatio, joka suojelee iranilaisia ja sen naapureita terroristijärjestöiltä, ja sen sotilaallinen siipi, joka jakaa samat tavoitteet Yhdysvaltojen kanssa Isisin ja muiden taistelijaryhmien kukistamisesta Syyriassa ja Irakissa, julistetaan ei pelkästään vihollisjoukoksi, vaan terroristiseksi, osa iranilaisista voi hyvin pitää sitä viittä vaille sodanjulistuksena, FP kirjoittaa.