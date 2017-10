Maahanmuuttokriittiset jyräsivät Itävallan vaaleissa – saamassa liki 60 % äänistä

Maahanmuuttokriittisyys vie Itävallan liittopäivävaaleissa: suurimmaksi puolueeksi on nousemassa tiukkaa maahanmuuttolinjaa ajaneen ulkoministeri Sebastian Kurzin johtama kansanpuolue ÖVP. Toisen sijan saattaa viedä äärioikeisto.

Äärioikeistolainen vapauspuolue FPÖ on vahvoilla hallituskumppaniksi, joskin tässä vaiheessa toisesta sijasta kilpailee vielä vahvasti sosialidemokraatit. Tiukka maahanmuuttolinja menestyi joka tapauksessa hyvin, sillä äärioikeiston ja kansanpuolueen yhteiskannatus nousee liki 60 prosenttiin.

Euroopan poliittisen historian dosentti Johanna Rainio-Niemi arvioi Ylen Aamu-tv:ssä Kurzin vaalivoittoa hämmästyttäväksi.

–Hyvin todennäköiseltä näyttää, että iso poliittinen tuki on tulossa konservatiivien ja vapauspuolueen koalitiohallitukselle, hän sanoi lähetyksessä.

Niemi huomauttaa, että Itävalta on jo kiristänyt merkittävällä tavalla maahanmuuttolinjaansa ja tiukentanut muun muassa maahanmuuttajien sosiaalitukisäännöksiä. Maassa on myös hyväksytty kasvot peittävän hunnun käyttökielto.

–Uskon, että sama linja tulee jatkumaan seuraavallakin kaudella.

Niemen mukaan Kurzin suosion taustalla on se, että hän on ottanut haltuun ne teemat, jotka ovat äänestäjiä mietityttäneet. Hänellä on myös ministerikokemusta ja näyttöjä: hän on toiminut maahanmuuttokriitikkona hallituksesta käsin, mikä on näyttäytynyt ihmisille tehokkaana toimintana. Toisaalta Niemen mukaan taustalla on myös onnistunut sukupolvenvaihdos.

Äärioikeistolaista puoluetta Niemi kuvailee melko radikaaliksi etenkin, kun sitä verrataan Kurzin ja toisaalta demareiden linjaan.

Niemi huomauttaa, että vaaleissa uutinen on sekin, että demarit eivät menettäneet juurikaan ääniään, vaan veivät kannatusta vihreiltä, joka kärsi merkittävän tappion. Vielä viime vuonna puhuttiin vihreiden noususta, mutta sittemmin puolue on Niemen mukaan jakaantunut kolmeen osaan ja heikentynyt hyvin nopeasti.

Hallitusneuvotteluihin lähtevät Niemen arvion mukaan todennäköisimmin äärioikeistolainen vapauspuolue ja kansanpuolue. Mahdollinen yhdistelmä on myös demarit ja kansanpuolue, mikä olisi hänen mukaansa erikoisempi ratkaisu. Toisaalta vapauspuoluetta ja kansanpuoluetta saattaa erottaa suhtautuminen Euroopan unioniin, mihin on vapauspuolueessa hyvin kriittinen kanta.

Kurz on BBC:n mukaan sanonut odottavansa vaalien lopullisia tuloksia ennen kuin kommentoi suunnitelmiaan tarkemmin.

