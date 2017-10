Kurdistan julistautui itsenäiseksi – Lehdet: Irak valtaamassa siltä öljykenttiä

Irakin turvallisuusjoukot lähestyvät itsenäiseksi julistautuneen Kurdistanin hallussa pitämiä öljykenttiä Kirkukissa. Kirkuk ei kuulu Kurdistanin autonomiseen alueeseen. The New York Times ja The Washington Post kertovat, että alueella on käyty sotilaallisia yhteenottoja, ja että Irakin joukot yrittävät vallata öljykenttien lisäksi kurditaistelijoiden sotilastukikohdan.

Irakin valtiollisen tv-kanavan mukaan Kirkukin maakunnan alueita on vallattu ilman taisteluita. BBC:n mukaan kurdiviranomaiset kiistävät tiedon.

Nyt kiistellyt Kirkukin alueet olivat Irakin hallussa aina vuoteen 2014 saakka, jolloin sen joukot joutuivat perääntymään Isisin tieltä ja kurditaistelijat valtasivat alueen.

Tilanne on hankala muun muassa Yhdysvalloille, joka on tukenut sekä Irakia ja kurdeja taistelussa Isisiä vastaan. Myös Suomi on kouluttanut kurdien Peshmerga-joukkoja Kurdistanissa. Tälläkin hetkellä Kurdistanissa on noin sata suomalaista sotilasta.

