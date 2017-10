Halla-aho ja Huhtasaari iloitsevat maahanmuuttokriitikoiden voitosta Itävallassa: ”Yhdellä asialla pärjää oikein hyvin”

Perussuomalaisissa repesi riemu Itävallan vaalituloksesta. Kaksi maahanmuuttokriittistä puoluetta on saamassa yhteensä liki 60 prosentin kannatuksen parlamenttivaaleissa. Perussuomalaisten johdosta onnitellaan Itävaltaa.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoittaa Facebookissa, että vapauspuolue FPÖ:n 26 prosentin tulos on hyvä uutinen. Tulokset eivät vielä ole lopullisia, mutta tiukan kisan jälkeen FPÖ näyttää päihittävän täpärästi sosialidemokraattisen puolueen ja nousevan toiseksi.

–”Yhdellä asialla” pärjää oikein hyvin, jos se asia on riittävän tärkeä. Vielä parempi uutinen on se, että perinteinen konservatiivipuolue ÖVP on siirtynyt maahanmuuttokysymyksissä FPÖ:n linjoille ja nosti sen ansiosta kannatuksensa melkein 32 prosenttiin, Halla-aho kirjoittaa päivityksessään.

Lue tarkemmin (juttu jatkuu alla): Maahanmuuttokriittiset jyräsivät Itävallan vaaleissa – saamassa liki 60 % äänistä

Vapauspuolue on nähty äärioikeistolaisena ja maahanmuuttokriittisyyden lisäksi se on EU-kriittinen. EU-asiat lienevätkin suurimpia näkemyseroja FPÖ:n ja ÖVP:n välillä. Halla-aho huomauttaa, että oikeiston tärkeimpinä vaaliteemoina oli maahanmuuton rajoittaminen ja ulkomaalaisille myönnettävien tukien leikkaaminen.

–ÖVP:n suomalainen sisarpuolue Kokoomus valitettavasti pitää näitä kysymyksiä lillukanvarsina. Siksi Kokoomus ei varmaan olekaan onnitellut ÖVP:tä, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja ja puolueen presidenttiehdokas Laura Huhtasaari puolestaan luonnehtii Puheenvuoron blogissaan vaalitulosta upeaksi patriooteille. Hän viittaa tuleviin hallitusneuvotteluihin, joita on povattu FPÖ:n ja ÖVP:n välille. Tarkempaa tietoa asiasta ei kuitenkaan vielä ole saatu. Huhtasaaren mielestä puolueilla on riittävästi yhteistä arvopohjaa ajaa Itävallan kansallista etua.

–Maahanmuutto- ja islamkriittiset voittivat Itävallan vaalit. FPÖ on kansallismielisellä linjallaan saanut vahvan mandaatin kansalta, Huhtasaari kirjoittaa.

Huhtasaari muistuttaa, että Itävalta on ollut EU:ssa aktiivinen ja ajanut Balkanin reitin sulkemista.

–Suomi on EU:ssa ollut lähinnä puudeli. Suomessa useimmat puolueet eivät löydä arvopohjaa Suomen kansallisen edun ajamiseen. Koko Eurooppa ei onneksi ole tuhon tiellä. Visegrad-maat, Baltian maat ja nyt Itävalta ovat löytäneet rohkeuden puolustaa kansallista etua. Onnittelut Itävallalle vaalituloksen johdosta!

Lue myös: ”Maailman nuorin valtiojohtaja” - Ensimmäiset tiedot Itävallan vaaleista julki