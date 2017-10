Lähde Bloombergille: Brexit-neuvottelut päättymässä katastrofiin

Uutistoimisto Bloombergin haastattelema brittiläinen hallituslähde pitää Brexit-neuvotteluiden kariutumista täysin mahdollisena.

–Neuvottelijat ovat päättymässä katastrofaaliseen kariutumiseen, jos Euroopan unioni ei tällä viikolla päätä siirtymisestä neuvottelujen seuraavaan vaiheeseen. Koko Brexit-prosessi on vaarassa romahtaa, nimettömänä pysyttelevä lähde.

Brexit-neuvotteluissa ajauduttiin viime viikolla umpikujaan, kun Britannian kanssa ei päästy yhteisymmärrykseen siitä, mihin taloudellisiin velvoitteisiin britit ovat sitoutuneet EU:ssa.

Brexitiä oli alun perin tarkoitus käsitellä EU-maiden huippukokouksessa, joka alkaa tämän viikon torstaina. EU:n ja Britannian oli määrä aloittaa neuvottelut Brexitin jälkeisistä kauppasuhteista.

Britannian pääministeri Theresa May illallistaa BBC:n tietojen mukaan tänään EU-johtajien kanssa Brysselissä ja pyrkii ratkomaan tilannetta.

Financial Timesin (FT) tietojen mukaan Saksa ja Ranska ovat kuitenkin tiukentaneet kantaansa, eivätkä aio edetä neuvotteluissa ennen kuin rahasta on päästy sopuun.

Ajatuspaja Eurasia Groupin tutkijan Mujtaba Rahmanin mukaan EU:ssa on jo alettu epäillä, millaiset valtuudet Theresa Maylla ylipäänsä on.

–Onko hänellä valtuudet edes sopia raha-asioista? Saksassa ja Ranskassa ihmetellään nyt, mikä tässä asiassa on niin vaikeaa briteille. Eurooppalaisten on hyvin vaikea tulkita, mitä brittipolitiikissa juuri nyt tapahtuu, hän kommentoi FT:lle.

Mayn on arvioitu olevan vaikeuksissa myös Britanniassa. Hän menetti konservatiivien parlamenttienemmistön kesäkuun vaaleissa, hänen puolueensa sisällä on myös Brexitin vastustajien siipi. Lisäksi brittiparlamentissa on lykätty EU:sta lähtöön liittyvän lakipaketin käsittelyä.

Lue myös:

Brexit-neuvottelut pahassa umpikujassa: ”Kaikki on mahdollista”

Yllättävä arvio radiossa: Britit joutunevat maksamaan lähelle 100 miljardia €