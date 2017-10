Pohjois-Korea uhkasi ydinsodalla – Arvio Ylellä: Jo kirurginen isku johtaisi satojentuhansien kuolemaan 24 tunnissa

Pohjois-Korean YK-varalähettiläs varoittaa välittömästä ydinsodan uhasta. Lausunto liittyy kärjistyneeseen sanasotaan Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välillä. Suomalaisasiantuntijat arvioivat tilannetta maanantaina Ylen Politiikkaradiossa.

Pohjois-Korean YK-varalähettiläs Kim In-ryong on sanonut tänään tiistaina, että tilanne Korean niemimaalla on niin räjähdysaltis, että ydinsota voi puhjeta milloin tahansa. Hänen mukaansa Pohjois-Korea ei suostu neuvottelemaan aseistuksestaan ollenkaan, ennen kuin uhka Yhdysvaltain taholta on poistunut. Pohjois-Korea ei kuitenkaan hänen mukaansa uhkaa ydinaseilla maita, jotka eivät ole sotilaallisessa yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa.

Yhdysvaltain varaulkoministeri John J. Sullivan kiirehti tämän jälkeen kommentoimaan, että Yhdysvallat ei sulje pois suoria neuvotteluja Pohjois-Korean kanssa. Jo aiemmin sovittelevaa linjaa on pitänyt esillä ulkoministeri Rex Tillerson, jonka mukaan mailla on suoria keskusteluyhteyksiä.

Tutkijat Elina Sinkkonen ja Ville Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista arvioivat Politiikkaradiossa jo maanantai-iltapäivänä kärjistynyttä tilannetta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ollut omissa puheissaan riitaisampi ja uhannut tuhota Pohjois-Korean täysin, jos maa hyökkäisi Yhdysvaltoihin tai sen liittolaisten kimppuun. Trump on myös haukkunut Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia pieneksi rakettimieheksi ja väläytellyt jonkinlaista sotilaallista voimannäyttöä. Sanankäänteet ovat olleet toraisammat ja kovemmat kuin Trumpin edeltäjillä. Elina Sinkkonen huomauttaakin, että merkittävin viimeaikainen muutos Pohjois-Korean tilanteessa on ollut juuri Trumpin astuminen valtaan.

Tutkijat eivät kuitenkaan usko varsinaisen iskun mahdollisuuteen, sillä Pohjois-Korea reagoisi väistämättä ja kostaisi Etelä-Korealle ja muille toimijoille. Elina Sinkkonen huomauttaa, että Pohjois-Korealla on konventionaalista aseistusta todella lähellä Etelä-Korean rajaa. Hän arvioi, että seurauksena olisi laajempikin sota. Hän ei usko, että ”edes Trumpin kaudella päädytään tällaiseen”.

Ville Sinkkonen on kommentissaan vielä jyrkempi. Hän ei näe kirurgisen iskun mahdollisuutta ollenkaan.

–Ajatus siitä, että tässä tilanteessa lähdettäisiin sotimaan ja se humanitaarinen katastrofi, mikä siitä seuraisi, niin se olisi aivan hirvittävä, Ville Sinkkonen sanoi radiossa.

Hän huomauttaa, että sellaista ei olisi nähty sitten toisen maailmansodan. Hän ei näe lainkaan sellaista vaihtoehtoa, että Yhdysvallat päätyisi esimerkiksi viimekeväisen kaltaiseen ohjusiskuun, joka tehtiin Syyriaan. Hänen mukaansa Pohjois-Korea reagoisi nurkkaan ahdistettuna todennäköisesti ensin konventionaalisin asein, mutta Etelä-Korean pääkaupunki Soul on tykinkantaman päässä maiden rajasta ja laskelmat mahdollisista seurauksista ovat kammottavat.

–Ensimmäisen 24 tunnin aikana kuolisi satojatuhansia siviilejä, eli se on aivan kauhistuttava ajatus, Ville Sinkkonen sanoi.

Uhittelun Korean niemimaalla on odotettu lisääntyvän, sillä Yhdysvaltain ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset alkoivat eilen maanantaina. Myös uusi ohjuskoe saattaa olla suunnitteilla, sillä satelliittikuvissa on haivattu liikehdintää Pohjois-Korean alueella.

Tutkijakaksikko huomauttaa myös, että käytännössä toiveet siitä, että Pohjois-Korea lakkauttaisi ydinohjelmastaan täysin, on mahdoton. Elina Sinkkonen painottaa, että Pohjois-Korea ei missään nimessä lähde edes neuvottelemaan tällaisesta, vaan mahdollisempi vaihtoehto olisi jonkinlainen aseohjelmien jäädyttäminen, mikä jo sekin olisi hänen mukaansa kansainvälisen yhteisön kannalta todella suuri voitto. Hän huomauttaa, että suurvaltojen tulisi ymmärtää, että nyt käynnissä oleva odottaminen on erittäin huono strategia.

