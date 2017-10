Suomalaisarvio Kataloniasta: ”Espanja on tehnyt ratkaisevan virheen”

Katalonian julkisuusdiplomatiasta vastaavassa Diplocatissa Barcelonassa työskentelevä Janne Riitakorpi arvioi, että Espanjan hallitus on valinnut kovimman mahdollisen linjan Katalonian suhteen.

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy ilmoitti maan hallituksen hätäistunnon jälkeen lauantaina iltapäivällä, että Katalonian alueparlamentti hajotetaan. Rajoyn mukaan Kataloniassa pidetään aluevaalit mahdollisimman pian. Myös aluejohtaja Carles Puigdemont erotetaan.

–Vaikka Katalonian aluehallinto itsessään jatkaa on tämä de-facto itsehallinnon lakkauttaminen. Totaalinen kontrolli ja demokraattisesti valitun aluehallituksen viraltapano ei ole itsehallintoa. Espanja on tehnyt ratkaisevan virheen. Dialogin ja neuvottelujen sijasta on valittu kovin mahdollinen linja, Riitakorpi kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Espanjan yleisen syyttäjän virasto valmistelee Riitakorven mukaan parasta aikaa syytettä koko aluehallitusta vastaan kapinasta, jos maakunta antaa itsenäistymisjulistuksen.

–Tämä on absurdia koska Espanjan lakikirjan mukaan kapina vaatii väkivaltaista toimintaa. Tähän mennessä itsenäistymistä kannattavien kansalaisjärjestöjen johtajat ovat jo tutkintavankeudessa kapinan lietsomisesta mutta itse kapinasyytteitä ei ole vielä nostettu. Kapinasta voi saada jopa 30 vuoden vankeustuomion, hän toteaa.

Riitakorpi korostaa, että Katalonian aluehallitus olisi ollut valmis dialogiin. Hän ennakoi, että nyt katalonialaise poliitikot tulevat puolustamaan omia instituutioitaan paljon laajemmin kuin pelkästään itsenäistymisen kannattajien osalta.

–Espanja ei voi voittaa tätä reittiä mutta toisaalta tulevaisuus näyttää synkältä myös Katalonialle. Tässä konfliktissa ei tule olemaan voittajia, ainoastaan häviäijiä. Aluehallituksella ja parlamentin enemmistöllä on kuitenkin mandaatti kohti itsenäistymistä ja määrätietoisuus toteuttaa se.

Riitakorven mukaan katalonialaisilla on suunnitelma siitä, miten itsehallintoa rajoittavan artiklan 155 toimeenpanemista tullaan vastustamaan. Hän huomauttaa myös, että mikäli itsenäistymisjulistus annetaan, konflikti kansainvälistyy.

Espanjan senaatin on vielä hyväksyttävä hallituksen lauantainen päätös ennen sen toimeenpanoa. Riitakorpi kertoo senaatin puhemiesneuvoston kokoontuvan jo lauantaina päättämään käsittelyaikataulusta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko arvioi ennen Espanjan hallituksen päätöstä, että Katalonian olisi parasta perääntyä paineen alla.

–Katalonian olisi järkevämpää nyt sanoa selväsanaisesti luopuvansa itsenäisyyshankkeesta ainakin seuraaviin vaaleihin asti ja säästellä paukkuja tulevaisuuteen, Tammikko sanoi.

Hän muistutti, ettei Katalonian enemmistö ole antanut tukeaan itsenäisyysprojektille. Kolmen viikon takaisessa kansanäänestyksessä äänensä antoi 43 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestäneistä itsenäisyyttä kannatti noin 90 prosenttia.

