Katalonian jälkeen Italia? Professori: ”Näyttää tavalta nostaa kannatusta”

Kahdessa Pohjois-Italian maakunnassa Lombardiassa ja Venetossa äänestetään tänään sunnuntaina maakuntien itsehallinnon lisäämisestä. Kyseessä on neuvoa-antava, ei-sitova kansanäänestys. Molemmissa maakunnissa toivotaan enemmän päätösvaltaa muun muassa verorahojen käyttöön sekä infrastruktuuri-, ympäristö-, terveys- ja koulutusasioihin.

Moni liittää kansanäänestykset Italian ensi vuoden parlamenttivaaleihin.

Italian keskusta-vasemmistolaista PD:tä edustava lombardialainen maatalousministeri Maurizio Martina on jo huomauttanut, että maakunnilla on jo ollut mahdollisuus itsehallintoon, mutta ne eivät ole sitä halunneet.

–Liikeellä on liikaa väärää propagandaa. Lombardialla on jo vuosia ollut mahdollisuus autonomiaan. Nyt he keksivät tämän vain muutama kuukausi ennen (parlamentti)vaaleja, hän kirjoittaa Facebookissa.

Myös Bolognan yliopiston professori Filippo Tronconi sanoo kansanäänestysten olevan euro- ja maahanmuuttokriittisen Lega Nord -puolueen keino kasvattaa kannatustaan ennen ensi vuoden alkupuolen parlamenttivaaleja. Lega Nord on valtapuolue sekä Lombardiassa että Venetossa. Myös Tronconi huomauttaa, että maakunnilla on ollut jo aikaisemmin mahdollisuus laajempaan itsehallintoon ja ottaa esimerkiksi kotimaakuntansa Emilia-Romagnan, joka jo neuvottelee Italian hallituksen kanssa laajemmasta itsehallinnosta ilman kansanäänestystä tai laajaa julkisuutta.

–Emilia-Romagnassa laajempaan itsehallintoon ollaan jo siirtymässä ilman kansanäänestyksiä. Nyt tämä näyttää Lega Nordin tavalta nostaa kannatusta vaaleja silmälläpitäen, hän kommentoi Financial Timesille.

Roomalaisen Luiss Guido Carli -yliopiston valtiotieteen professori Roberto D’Alimonte arvioi, että kansanäänestykset saattavat myös vahingoittaa Lega Nordia.

–Puolue antaa muulle Italialle selkeän viestin: haluamme pitää enemmän rahaa pohjoisessa. Eteläitalialaiset eivät tule ottamaan tätä hyvin, hän kommentoi New York Timesille.

Lega Nordin kannatus on viime kuukausina ollut laskussa muun muassa lahjusskandaalin vuoksi. Tuoreimman gallupin mukaan puolueen kannatus on vajaat 15 prosenttia, kun pääministeripuolue PD:n kannatus on noin 27 prosenttia. Myös populistisen Viiden tähden liikkeen kannatus on gallupien mukaan tällä hetkellä 27 prosentissa.

Veneton ja Lombardian johtajat pitävät äänestyksiä historiallisina, mutta eivät kuitenkaan puhu itsenäistymisestä.

–Nyt kirjoitetaan historiaa, Veneto ei ole tämän jälkeen sama maakunta kuin ennen, Veneton maakunnan johtaja Luca Zaia kommentoi Corriere della Seralle.

Lombardian maakunnan johtaja, Italian entinen sisäministeri Roberto Maroni puolestaan korostaa, että maakunnat haluavat lisää itsehallintoa, mutta Italian yhtenäisyyttä vaarantamatta.

–Haluan vain, että voimme pitää puolet eli 27 miljardia euroa verovaroista, jotka nyt lähetämme Etelä-Italiaan. Jos saisin nämä varat käyttööni, voisin ratkaista kaikki Lombardian ongelmat, hän kommentoi Financial Timesille.

Maroni huomauttaa New York Timesille, ettei Italian kansanäänestyksiä voi verrata Kataloniaan.

–Kuten Kataloniassa, mekin olemme päättäneet antaa kansalle mahdollisuuden sanoa mielipiteensä. Ero on kuitenkin siitä, että meidän kansanäänestyksemme on Italian perustuslain mukainen.

