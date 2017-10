Varoitus koko Euroopalle: ”Tästä syystä kukaan ei tunnusta Kataloniaa”

Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani sanoo, että Euroopan unionin tulee varoa ”pieniä kansallismielisiä liikkeitä” unionin sisällä. Hän viittaa Katalonian tilanteeseen.

–Tietenkin Euroopan täytyy olla huolissaan ja jopa pelätä kansallismielisten liikkeiden leviämistä. Tästä syystä kukaan Euroopassa ei tunnusta Katalonian itsenäisyyttä, hän sanoo Roomassa ilmestyvän Il Messaggero -lehden haastattelussa.

–Emme vahvista Eurooppaa hajottamalla, hän jatkaa.

Italiassa äänestetään parhaillaan kahdessa Pohjois-Italian maakunnassa, Lombardiassa ja Venetossa, itsehallinnon lisäämisestä. Roomasta kotoisin olevan Tajanin mukaan tilannetta ei voi verrata Kataloniaan.

–Ensinnäkin Lombardian ja Veneton kansanäänestykset ovat laillisia, näin ei ollut Kataloniassa. Toiseksi Espanjassa ei ole kyse itsehallinnosta, vaan laittomasta itsenäisyysjulkistuksesta.

Tajani edustaa Italian entisen pääministerin, lombardialaisen Silvio Berlusconin johtamaa Forza Italia -puoluetta. Puolue on korostanut vahvasti, ettei Italian kansanäänestyksissä ole kyse kansallisen yhtenäisyyden horjuttamisesta. Berlusconi on esittänyt samanlaisten kansanäänestysten pitämistä kaikissa Italian maakunnissa.

Lombardian ja Veneton kansanäänestysten on arvioitu olevan osa Lega Nord -puolueen valmistautumista ensi vuoden parlamenttivaaleihin. Puolue on valta-asemassa molemmissa maakunnissa.

Lega Nordin kannatus on viime kuukausina ollut laskussa muun muassa lahjusskandaalin vuoksi. Tuoreimman gallupin mukaan puolueen kannatus on vajaat 15 prosenttia, kun pääministeripuolue PD:n kannatus on noin 27 prosenttia. Myös populistisen Viiden tähden liikkeen kannatus on gallupien mukaan tällä hetkellä 27 prosentissa. Berlusconin johtama keskusta-oikeistolainen liittoutuma on gallupeissa saanut niin ikään noin 27 prosentin kannatuksen. Lega Nordin osallistuminen liittoutumaan on vielä auki, mutta sitä pidetään todennäköisenä.

