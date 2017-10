Katalonia hyväksyi itsenäisyysjulistuksen - Espanjan hallitus hätäkokoukseen

Katalonian alueparlamentti on hyväksynyt yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen. Julistus hyväksyttiin äänin 72-10, kaksi edustajaa äänesti tyhjää.

Alueparlamentissa on kaikkiaan 135 edustajaa. Katalonian itsenäisyyttä vastustavat oppositiopuolueet poistuivat espanjalaislehtien mukaan alueparlamentin istuntosalista ennen kuin itsenäisyysjulistuksesta alettiin äänestää.

Äänestys järjestettiin salaisena lippuäänestyksenä. El Pais -lehden mukaan parlamentin lainopilliset neuvonantajat varoittivat istuntosalissa ennen äänestyksen alkamista, että kyseessä saattaa olla laiton äänestys.

–Me muodostamme itsenäisen Katalonian tasavallan, joka on itsenäinen ja täysivaltainen oikeusvaltio, ehdotuksessa sanotaan uutistoimisto Bloombergin mukaan.

El Pais kertoo, että Espanjan hallitus on kutsuttu koolle hätäistuntoon perjantai-illaksi. Espanjan pääministeri Mariano Rajoy on pyytänyt espanjalaisia pysymään rauhallisina. Lisäksi Rajoy on luvannut säilyttävänsä laillisuuden Kataloniassa.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 27, 2017