”Strategiana luoda mahdollisimman paha kriisi” - Espanja puuttui Katalonian tilanteeseen kovin ottein

Espanjan hallitus on vastannut kovin toimin Katalonian alueparlamentin itsenäisyysjulistukseen. Katalonian aluehallinto on erotettu ja myös Katalonian poliisin johto on siirretty syrjään.

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy ilmoitti myöhään perjantaina, että Kataloniassa pidetään uudet aluevaalit vajaan kahden kuukauden kuluttua 21.joulukuuta.

–Espanjan hallitus ryhtyy välttämättömiin toimiin laillisen järjestyksen palauttamiseksi. (Katalonian aluejohtaja Carles) Puigdemontilla oli mahdollisuus toimia laillisesti ja määrät uudet vaalit. Tätä myös enemmistö katalaaneista halusi, mutta Puigdemont ei halunnut toimia näin, Rajoy sanoi lausunnossaan BBC:n mukaan.

Espanjan hallituksen toimia vastustettiin Barcelonassa suurmielenosoituksella perjantai-iltana.Ajatuspaja Eurasia Groupin politiikan analyytikko Federico Santi varoittaa tilanteen kärjistymisestä.

–Hyvin todennäköisesti edessä on pitkäkestoisia levottomuuksia ja vakavampia yhteenottoja poliisin ja itsenäisyysmielisten välillä, myös lakot ovat mahdollisia. Luultavasti ainakin osa aluehallinnosta kieltäytyy noudattamasta Madridin määräyksiä. Viikonlopun tärkein suuntaviitta on se, suostuuko aluehallitus eroamaan rauhanomaisesti, hän kommentoi Bloombergille.

Barcelonalaisen liike-elämän yhteenliittymän Cercle d’Economian johtaja Jordi Alberich kuvailee tilannetta käsittämättömäksi.

–Tämä on valtava ja käsittämätön sotku. Strategiana näyttää olevan, että luodaan mahdollisimman paha kriisi, jotta ulkomaailman täytyy puuttua asiaan. Olen vakuuttunut siitä, että valtaosa ihmisistä haluaa kuitenkin rauhanomaisen ratkaisun, hän sanoo Bloombergille.

Katalonian alueparlamentti hyväksyi perjantaina iltapäivällä yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen. Julistus hyväksyttiin äänin 72-10, kaksi edustajaa äänesti tyhjää. Alueparlamentissa on kaikkiaan 135 edustajaa. Katalonian itsenäisyyttä vastustavat oppositiopuolueet poistuivat istuntosalista ennen kuin itsenäisyysjulistuksesta alettiin äänestää.

Vain vajaa tunti myöhemmin Espanjan senaatti hyväksyi atomipommipykäläksi kutsutun perustuslain artiklan 155 käyttöönottamisen Katalonian tilanteen vuoksi äänin 214-47.

