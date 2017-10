Nyt tuli Katalonian vastaus: ”Kehotan demokraattiseen vastarintaan Espanjan hallitusta vastaan”

Espanjan hallituksen erottama Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemontn ei suostu väistymään.

–Kehotan demokraattiseen vastarintaan Espanjan hallituksen toimia vastaan. Tulen jatkamaan työtäni vapaan maan puolesta, hän sanoo videoidussa lausunnossaan muun muassa BBC:n mukaan.

Puigdemontin mukaan Espanjan hallituksen toimet ovat vastoin katalaanien tahtoa.

-Katalaanit tietävät oikein hyvin, että demokratiassa presidentit valitaan ja erotetaan parlamentissa, hän sanoi.

Espanjan hallitus otti perjantaina käyttöön perustuslain artiklan 155, joka antaa mahdollisuuden Katalonian itsehallinnon peruuttamiseen. Hallitus myös erotti Katalonian aluehallinnon ja nimitti lauantaina Espanjan varapääministerin Soraya Saenz de Santamarian Katalonian aluejohtajaksi. Uudet aluevaalit pidetään pääministeri Mariano Rajoyn mukaan 21.joulukuuta.

El Pais -lehden mukaan Puigdemont myös vetosi katalaaneihin, jotta nämä pidättäytyisivät väkivallasta ja loukkauksista sekä kunnioittaisivat myös niitä katalaaneja, jotka eivät ole samaa mieltä parlamentin perjantaisesta itsenäisyysjulkistuksesta.

–Meidän pitää olla kärsivällisiä ja sitkeitä. Sen vuoksi paras tapa puolustaa saavutuksiamme on artikla 155:n demokraattinen vastustaminen. Kyseessä on etukäteen päätetty hyökkäys katalaanien tahtoa vastaan. Kataloniassa enemmistö on jo vuosien ajan tuntenut olevansa eurooppalainen kansakunta, hän sanoi.

Espanjan yleisen syyttäjän odotetaan ensi viikolla nostavan Puigdemontia vastaan syytteen kapinallisuudesta. BBC:n mukaan häntä uhkaa pahimmillaan 30 vuoden vankeustuomio.

Ajatuspaja Eurasia Groupin politiikan analyytikko Federico Santi varoitti aikaisemmin tilanteen kärjistymisestä, jos erotettu aluejohto ei suostu astumaan syrjään.

–Hyvin todennäköisesti edessä on pitkäkestoisia levottomuuksia ja vakavampia yhteenottoja poliisin ja itsenäisyysmielisten välillä, myös lakot ovat mahdollisia. Luultavasti ainakin osa aluehallinnosta kieltäytyy noudattamasta Madridin määräyksiä. Viikonlopun tärkein suuntaviitta on se, suostuuko aluehallitus eroamaan rauhanomaisesti, hän kommentoi Bloombergille.

Katalonian alueparlamentti hyväksyi perjantaina iltapäivällä yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen. Julistus hyväksyttiin äänin 72-10, kaksi edustajaa äänesti tyhjää. Alueparlamentissa on kaikkiaan 135 edustajaa. Katalonian itsenäisyyttä vastustavat oppositiopuolueet poistuivat istuntosalista ennen kuin itsenäisyysjulistuksesta alettiin äänestää.

Lue lisää:

Espanja otti Katalonian haltuunsa: Hän on uusi aluejohtaja

”Strategiana luoda mahdollisimman paha kriisi” - Espanja puuttui Katalonian tilanteeseen kovin ottein

Katalonia-twiitillään hämmentänyt kansanedustaja: ”EU-suhteet ovat toissijainen asia, kun puhutaan demokratiasta, ihmisoikeuksista ja väkivallattomuudesta”