Asiantuntija Venäjä-tutkinnan uudesta käänteestä: ”Trumpilaisten toiminta viittaa siihen, että syyttäjä tietää liikaa”

Yhdysvaltain vuoden takaisia presidentinvaaleja ja presidentti Donald Trumpin ja hänen lähipiirinsä Venäjä-yhteyksiä koskevassa tutkinnassa on päätetty ensimmäisten syytteiden nostamisesta. Asiasta kertoo CNN, jonka mukaan ensimmäiset pidätykset saatetaan tehdä jo maanantaina.

Uutinen on laittanut liikkeelle erilaiset spekulaatiot Donald Trumpin ja hänen lähipiirinsä aikeista.

–Twitterin ja Fox-uutiskanavan perusteella ”trumpilaisten” toiminta viittaa siihen, että he tietävät, että Mueller tietää liikaa, Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund kommentoi Twitterissä.

To judge from twitter/Fox, the Trumpkins are running wild, lying even more than usual, suggesting they know Mueller knows far too much.