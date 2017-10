Jättimielenosoitus Barcelonassa: ”Olen raivoissani siitä, mitä he tekevät maalle, jonka isovanhempani rakensivat”

Jopa yli miljoona ihmistä on osoittanut Barcelonassa mieltään Espanjan yhtenäisyyden puolesta.

Katalonian poliisin mukaan mielenosoittajia on ollut noin 300 000, mutta mielenosoituksen järjestäjätahon mukaan heitä saattaa olla yli miljoona.

BBC:n siteeraamien haastattelujen mukaan mielenosoittajat pitävät Katalonian alueparlamentin perjantaista itsenäisyysjulistusta häpeällisenä.

–Olen raivoissani siitä, mitä he tekevät maalle, jonka isovanhempani ovat rakentaneet, Marina Fernandez kommentoi.

Maria Lopez puolestaan vaati monen muun mielenosoittajan tavoin erotetun aluejohtaja Carles Puigdemontin vangitsemista.

–Mitä me haluamme? Sitä, että he eivät erota meitä. Tämä on häpeällistä. Herra Puigdemont on laitettava vankilaan, hän sanoi.

Belgian maahanmuuttoministeri Theo Francken sanoi aikaisemmin sunnuntaina, ettei poliittisen turvapaikan myöntäminen Puigdemontille ole mahdotonta.

–Jos katsoo, mikä tilanne on juuri nyt, kun hänen vagitsemistaan vaaditaan, ilmeinen kysymys on, onko hänellä minkäänlaisia mahdollisuuksia oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, hän totesi Reutersille.

Katalonian itsenäisyyden puolustajien ja vastustajien välien pelätään kiristyvän myöhemmin sunnuntaina, kun Real Madrid pelaa jalkapallo-ottelussa Gironan kaupungissa. Girona on Carles Puigdemontin kotipaikka ja hänen odotetaan menevän katsomaan ottelua.

