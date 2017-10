CNN: Trumpin ex-kampanjapäällikkö antautumassa Venäjä-tutkinnan erikoissyyttäjälle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö on antautumassa oikeusministeriön nimittämälle erikoissyyttäjä Rober Muellerille osana tämän Venäjä-tutkintaa, kertoo uutiskanava CNN.

Mueller tutkii Trumpin kampanjan Venäjä-yhteyksiä ja sitä, vaikuttiko Venäjä Yhdysvaltain presidentinvaalien tulokseen. BBC:n ja CNN:n mukaan Manafortia ja tämän liikekumppania Rick Gatesia vastaan nostetaan syyte. Syytteiden tarkemmasta sisällöstä ei toistaiseksi ole tietoa.

BBC:n mukaan molemmat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Manafortin yhteydet Ukrainaan ja maan entiseen presidenttin Viktor Janukovytsiin ovat herättäneet kritiikkiä. Manafort toimi Janukovytsin ja tämän puolueen neuvonantajana.

Presidentti Trump itse epäilee, että syytteiden nostamisen ajankohta on valittu poliittisista syistä. Hän katsoo, että ajankohtaan vaikuttaa Trumpin ja republikaanien laatima verouudistus.

All of this "Russia" talk right when the Republicans are making their big push for historic Tax Cuts & Reform. Is this coincidental? NOT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017