Tämä mies on Donald Trumpin uhka nro 1: Ainoa, joka vasikoi kampanjan Venäjä-kytköksistä

Kolme presidentti Donald Trumpia lähellä olevaa miestä on saanut syytteet Yhdysvalloissa, mutta yhtä heistä pidetään merkittävimpänä uhkana Trumpille. George Papadopoulos on kolmikosta ainoa, jolla on selkeä yhteys Trumpin vaalikampanjaan.

Vaalikampanjassa vapaaehtoisena toiminut Papadopoulos on myöntänyt valehdelleensa liittovaltion poliisille FBI:lle kampanjan aikaisista Venäjä-kytköksistään. Hän oli kampanjan ulkopoliittinen avustaja. Hän on lupautunut yhteistyöhön Venäjä-tutkinnan kanssa lievemmän tuomion toivossa. Katso miehen kuva jutun lopusta.

Papadopoulos on ensimmäinen henkilö, joka saa syytteet ulkomaisista yrityksistä vaikuttaa presidentinvaaleihin.

Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort ja tämän entinen liikekumppani Rick Gates saivat kovat syytteet, mutta ne eivät liity toimintaan vaalikampanjassa ja Trump on korostanut Manafortin tulleen mukaan vasta epäiltyjen rikosten jälkeen. Kaksikko sai syytteet muun muassa salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan sekä rahanpesusta. Molemmat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Heidät on asetettu kotiarestiin.

Papadopoulos sen sijaan näyttää syytekirjelmän mukaan saaneen vihiä Trumpin kilpakumppania Hillary Clintonia vahingoittavasta tiedosta. Oikeuden papereiden mukaan tutkijat epäilevät, että Venäjän tiedustelupalvelu otti välittäjänsä kautta yhteyttä Papadopoulosiin vaikuttaakseen kampanjaan ja tarjosi tuhansien sähköpostiviestien verran törkyä Clintonista huhtikuussa 2016. Mediatietojen mukaan kyseessä on Venäjää lähellä oleva professori Joseph Mifsud, joka myös esitteli miehelle venäläisnaisen presidentti Valdimir Putinin veljentyttärenä. Putinilla ei kuitenkaan sellaista ole.

Papadopoulos on tehnyt mediatietojen mukaan yhteistyötä Venäjä-tutkinnan syyttäjien kanssa jo kuukausien ajan. Guardianin mukaan varhain maaliskuussa 2016 kampanjaan liittynyt Papadopoulos yritti järjestää tapaamisen Trumpin ja Putinin välille.

New York Timesin mukaan Papadopoulosin kertoman perustella on selvää, että Venäjän hallitus tarjosi apua Trumpin kampanjalle, josta oltiin valmiita ottamaan apu vastaan. Lehden mukaan Papadopoulosin tiedot voivat vahingoittaa Trumpia poliittisesti eniten. Myös Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi tänään STT:lle, että etenkin Papadopoulosin syyte ja syyttäjän kanssa tekemä sopimus ovat ”ison mittaluokan asioita”.

Trump itse on painottanut, ettei hänen kampanjallaan ollut salaliittoa Venäjän kanssa. Valkoisen talon tiedottaja on vakuuttanut, ettei Trumpilla ole aikeita erottaa Venäjä-tutkintaa johtavaa Robert Muelleria. Valkoinen talo on korostanut, että Papadopoulosilla oli hyvin pieni rooli Trumpin vaalikampanjassa.