Hän tappoi 8 Manhattanilla: Sayfullo Saipov, 29, voitti oleskeluluvan arpajaisista

Kahdeksan kuolonuhria New Yorkin Manhattanilla keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa vaatinut autoisku on varmistumassa terrorismiksi, kertoo Kauppalehti.

Uutistoimistojen mukaan viranomaiset ovat löytäneet iskussa käytetyn pick-up-kuorma-auton sisältä englanniksi kirjoitetun viestin, jossa auton kuljettaja ilmoittaa tehneensä veriteon Isisin nimissä.

Iskun tekijä on 29-vuotias Sayfullo Saipov, joka on kotoisin Uzbekistanista. Katso amerikkalaismediassa leviävä kuva miehestä jutun lopusta.

Hänen kerrotaan tulleen Yhdysvaltoihin vuonna 2010 voitettuaan oleskelu- ja työluvan niin sanotuissa green card -arpajaisissa. Hän on tiettävästi aikaisemmin asunut Floridassa ja hänen tämänhetkinen kotipaikkansa on New Yorkin naapurissa New Jerseyssä.

Poliisi ampui tekijää kiinnioton yhteydessä. Hänet toimitettiin sairaalaan, jossa häntä kuulusteltiin alustavasti ennen leikkausta.

Kahdeksan kuolonuhrin joukossa on tiettävästi viisi argentiinalaista, jotka olivat New Yorkissa juhlimassa koulusta valmistumisensa 30-vuotispäivää. Myös yksi Belgian kansalainen on kuollut. Loukkaantuneita on 12–15.

Iskussa käytettiin Home Depot -rautakauppaketjun newjerseyläisestä toimipisteestä vuokrattua pientä lava-autoa. Auto ajoi West Side Highway -tien laidalla olevalle kevyen liikenteen väylälle eteläisellä Manhattanilla West Houston -tien kohdalla. Tekijä jatkoi pyörätietä pitkin etelään useiden kortteleiden matkan. Auto pysähtyi lopulta törmättyään voimalla koulubussiin, jossa ainakin kaksi oppilasta loukkaantui.

