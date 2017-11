Katalonian erotut johtajat ilmoittautuivat poliisille - luovutus ei ole läpihuutojuttu

Katalonian erotettu aluejohtaja Carles Puigdemont ja neljä alueministeriä on antautunut Belgian poliisille. Asiasta tiedotettiin sunnuntaina iltapäivällä.

Espanjan poliisi antoi perjantai-iltana eurooppalaisen pidätysmääräyksen noin viikko sitten Barcelonasta Belgiaan tulleista Katalonian itsenäisyyshankkeen puuhamiehistä.

Heitä syytetään kumouksellisuudesta, kansankiihotuksesta ja julkisten varojen kavaltamisesta.

Belgian syyttäjäviranomainen vahvisti sunnuntaina iltapäivällä, että katalonialaisjohtajat ovat olleet poliisin huostassa Brysselissä aamusta lähtien.

Belgian oikeudelliset asiantuntijat ovat korostaneet pidätysmääräyksen ja sen käsittelyn juridista luonnetta. Luovutus on monella tapaa ehdollinen, eikä missään nimessä läpihuutojuttu.

Tutkintatuomari kuulee parhaillaan pidätettyjä aluejohtajia ja päättää, päästääkö hän heidät vapaalle jalalle odottamaan luovutuspäätöstä.

Tutkintatuomari vie asian hallinto-oikeuteen, jolla on 15 päivää aikaa tehdä luovutuspäätös. Sen jälkeen päätöksestä on mahdollista valittaa. Tutkintatuomarilla on aikaa huomisaamuun asti laittaa asia vireille.

Koko oikeusprosessi Belgiassa saa viedä 60 päivää ja erityisolosuhteissa 90 päivää.

Katalonian varsinaisena johtajana itseään pitävä Carles Puigdemont on sanonut olevansa valmis tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa, jos hänelle taataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti.

Belgialaiset joutuvat päättämään, luovuttavatko he kumouksellisuudesta ja kansankiihotuksesta syytetyn aluejohtajan Espanjaan, jossa tätä voi odottaa jopa 30 vuoden vankeustuomio.

Belgian omien lakien merkityssisällöt vastaavissa rikosnimikkeistä eivät vastaa Espanjan lainsäädäntöä, eivät myöskään tuomioiden pituudet. Kansankiihotus Belgiassa tarkoittaa suurin piirtein sisällissodan käynnistämistä, ei kansanäänestyksen järjestämistä.

Belgian oikeuslaitos joutuu arvioimaan aluejohtajien mahdollisia vankeusoloja sekä ennen kaikkea Espanjan oikeudenkäynnin tasapuolisuutta.

