Ainakin 26 kuollut kirkkoammuskelussa USA:ssa - Poliisi: ”Yksityiskohdat ovat vielä sekavat”

Ainakin 26 ihmistä on kuollut baptistikirkossa tapahtuneessa ammuskelussa Teksasissa Yhdysvalloissa. Uhrien määrästä uutisoi BBC. Wilsonin piirikunnan sheriffi Joe Tackett kertoo CNN:lle, että kuolleita on yli 20. KENS TV:n mukaan yksi uhreista on 2-vuotias lapsi.

–Yksityiskohdat ovat vielä sekavat, mutta tällä hetkellä minulla on tieto, että uhreja on 27 ja loukkaantuneita 20-25, Wilsonin piirikunnan poliisin edustaja Albert Camez Jr kertoo.

Silminnäkijöiden mukaan ampuja käveli kirkkoon kesken jumalanpalveluksen ja alkoi ampua.

CNN:n mukaan ampujaksi epäilty on kuollut. Hän ehti paeta läheiseen Guadalupen piirikuntaan. Piirikunnan sheriffin toimiston edustaja Robert Murphy kertoo CNN:lle, ettei tällä hetkellä ole tiedossa, ampuiko poliisi epäillyn vai ampuiko hän itse itsensä. FBI:n mukaan ampujia uskotaan olleen vain yksi.

Täsmennys 6.11.: vahvistettu kuolonuhrien määrä on 26, ei 27, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.