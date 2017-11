Eliitin puhdistus jatkuu Saudi-Arabiassa – yksityisjetit lentokieltoon: ”Yksikään ei lähde ilman lupaa”

Öljymahti Saudi-Arabiassa jatkuu viikonloppuna alkanut ”kuninkaallinen puhdistus”. Uutiskanava al-Jazeeran mukaan maan lentokenttien turvallisuusjoukot on ohjeistettu estämään yksityiskoneita lähtemästä ilman erillistä lupaa.

– Turvallisuusjoukkoja on nähty valvomassa yksityisjettien lähtöauloja varmistaakseen, että yksikään kone ei lähde kuningaskunnasta ilman lupaa, al-Jazeera siteeraa sanomalehti Al-Asharq Al-Awsatia.

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman aloitti viikonloppuna ennennäkemättömän korruption vastaisen operaation, jota on kutsuttu myös kuninkaalliseksi puhdistukseksi. Useita prinssejä, johtavia poliitikkoja ja virkamiehiä sekä maan rikkaimpiin kuuluvia henkilöitä on pidätetty. Tutkinnan alla olevien tilit ja varat on jäädytetty.

Lue myös: Välitön pommisade alkoi: Saudi-Arabia raivostui Iranille ja hutheille – samalla käynnistyi sisäinen puhdistus

Al-Jazeeran mukaan tuorein pidätetty on Nasser bin Aqeel al-Tayyar, Saudi Arabian suurimman matkatoimiston Al Tayyar Travelin perustaja ja hallituksen jäsen.

Valtakunnansyyttäjä, sheikki Saud al-Mojeb sanoo pidätysten olevan vasta korruptio-operaation ensimmäinen vaihe.