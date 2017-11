Lehdet: Tukholman palossa iso räjähdys

Tukholman Stureplanin rakennuspalossa on sattunut kova räjähdys, joka on vavisuttanut maata. Kaksi palossa loukkaantunutta on viety sairaalaan, kertovat muun muassa Aftonbladet ja Expressen. Poliisi on käynnistänyt tuhopolttotutkinnan.

Räjähdyksen aiheuttajaksi epäillään rakennuksessa ollutta kaasupulloa. Tukholman palokunnasta kerrotaan, että kyse olisi ollut happipullosta. Räjähdyksessä ei loukkaantunut kukaan.

Palavassa rakennuksessa tehtiin remonttia ja se oli käytännössä työmaa. Palokunta varoittaa, että rakennuksen koko julkisivu on vaarassa romahtaa ja sen pelätään aiheuttavan laajemman romahduksen. Paloa ei olla vielä saatu täysin hallintaan, ja palokunta yrittää eristää sen ja estää sen leviämisen.

Palohälytys annettiin aikaisin aamulla 05.01 paikallista aikaa. Koko Stureplan on suljettu ja alue on eristetty useamman korttelin alueelta. Paloa sammuttamassa on seitsemän paloaseman yksiköt.