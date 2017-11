Arvio eliitin puhdistuksista Ylellä: Saudi-Arabian prinssi on uppo-outo – ”Riskit ovat suuret”

Lähi-idän kiristyvissä jännitteissä muhivat suuret riskit, arvioivat asiantuntijat Ylen Ykkösaamussa tänään. Jännitteet ovat kasvaneet etenkin Saudi-Arabian kruununprinssin kovien otteiden johdosta. Mohammed bin Salman, 32, on varsin tuntematon hahmo ja sitä kautta arvaamaton vallankäyttäjä alueella.

Saudi-Arabiassa koettiin viime viikonloppuna ”pitkien puukkojen yö”, kun bin Salman käynnisti korruption vastaisen operaation, jonka varjolla ainakin 17 prinssiä ja merkittävää viranomaista pidätettiin, joukossa muun muassa kansalliskaartin johtaja, kuolleen kuninkaan poika prinssi Mitaab bin Abdullah sekä talousministeri Adel Faqih.

Ykkösaamussa tilannetta arvioivat professori Hannu Juusola Helsingin yliopiston maailmankulttuurien laitokselta ja konfliktinratkaisujärjestö CMI:n analyytikko Mikko Patokallio. Juusolan mielestä bin Salmanin operaatio oli ennen kaikkea ”voimakas varoitus Saudi-Arabian eliitille”. Hänen mukaansa kyse on maan sisäisestä valtataistelusta.

– Se, joka ei ole hänen puolellaan uudistuksissa ja poliittisesti, on suuressa vaarassa, Juusola sanoi lähetyksessä.

Patokallio piti bin Salmanin toimia hyvinkin ennenkuulumattomina. Hän ei muista yhtä laajaa pidätysaaltoa ja huomauttaa, että bin Salmanin tilillä on jo muitakin dramaattisia tekoja. Patokallio muistuttaa, että kruununprinssi on tehnyt lyhyessä ajassa monta näyttävää asiaa sekä kotimaassa että ulkomailla. Esimerkkeinä hän mainitsi Jemenin sodan ja Qatarin eristyksen.

–Kotimaassa hän on laittanut liikkeelle monta uutta asiaa, ja kaikki tämä yhdessä heijastaa, että hän on pystynyt keskittämään aika paljon valtaa itselleen Saudi-Arabian sisällä.

Lue tarkemmin: Saudi-Arabiassa käynnistyi sisäinen puhdistus – koko lähialueella kuohuu

Patokallion mielestä nuoren prinssin toimet ovat hyvin tavattomia varsin ikähierarkkisessa maassa. Patokallion mukaan vallanjako on aiemmin jossain määrin perustunut kuningashuoneen uskonnollisen johtajan ja bisneseliitin väliseen tasapainoon. Aiemmin suuren suvun kaikki haarat on pyritty pitämään tyytyväisinä vallanjaossa ja valtataistelua on muutoinkin käyty enemmän kulisseissa.

–Tahti on aikamoinen tässä asiassa, kuitenkin pitää korostaa. Puhutaan kahden vuoden aikana ja tässä aika monta Saudi-Arabian aikaisempaa vallanjakoperinnettä on rikottu aika räikeästi, Patokallio sanoi.

Kaksikon mielestä Saudi-Arabiassa valmistaudutaan nyt vallansiirtoon, sillä kuningas on vanha ja sairas. Kruununprinssillä on toimilleen kaksikon mielestä varmasti kuninkaan tuki.

Se, mitä pidätetyille tapahtuu, on vielä hämärän peitossa. Patokallio huomauttaa, että syytöksetkin epämääräisiä. Joka tapauksessa pidätettyjen kohtalo on pysyä poliittisesti syrjässä.

Kaksikko huomauttaa, että kruununprinssistä tiedettiin hyvin vähän, ennen kuin hän nousi parrasvaloihin muutama vuosi sitten. Bin Salmanista tuli puolustusministeri vuonna 2015 ja varapääministeri 2017. Kruununprinssiksi hänet nimitettiin kesäkuussa 2017.

Bin Salmania on pidetty edistysmielisenä, mutta kaksikko huomauttaa, että maa on hyvin vanhoillinen monissa asioissa. Juusolan mukaan hän on halukas modernisoimaan valtiota talouden suhteen ja sosiaalisesti niin, että naisia otetaan paremmin mukaan yhteiskuntaan vaikuttajina.

– Samanaikaisesti ulkopoliittisesti hän vaikuttaa haukalta, eikä hänellä ole vähäistäkään pyrkimystä demokratisoida Saudi-Arabiaa, Juusola sanoi.

Lue myös: Kuninkaallinen puhdistus jatkuu Saudi-Arabiassa: Yksityisjetit lentokieltoon

Patokallio muistuttaa, että bin Salman on ollut vain vähän aikaa julkisuudessa, eikä hänestä vieläkään tiedetä paljoa ulospäin.

–Uudistuksen viitta on varsin hyvä viitta uudistaa valtarakenteita myöskin taustalla eli uudistuksen nimissä on helppo pidättää ja sulkea pois vanhoja erimielisiä ajattelijoita, Patokallio sanoi ja lisäsi, että bin Salman on onnistunut käyttämään edistyksen manttelia tässä mielessä hyvin.

Millainen riski on, että Lähi-idässä alkaa tapahtua liikaakin?

–Riskit ovat suuret, Juusola vastaa.

Juusola huomauttaa, että muuallakin on hyvin epävarmoja valtioita ja johtajia. Aiemmin ulkopolitiikassaan varovainen Saudi-Arabia käyttää nyt hyvin jyrkkää kieltä ja turvautuu äkkiarvaamattomiin toimenpiteisiin, jotka eivät Juusolan mukaan näytä edes onnistuvan kauhean hyvin.

–On olemassa suuri riski, että nämä toimenpiteet kiristävät tunnelmaa alueella ja pahimmassa tapauksessa johtavat sitten suurempiin konflikteihin, Juusola sanoi.

Kaksikko arvelee, että Saudi-Arabia saneli myös Libanonin pääministeri Saad Haririn eroilmoituksen viime lauantaina. Hän antoi eroilmoituksensa Saudi-Arabiassa vedoten salamurhan pelkoon. Kaksikon mielestä Haririn äänenpainot muuttuivat täysin visiitin myötä, mikä viittaa Saudi-Arabian vahvaan myötävaikuttamiseen. Juusolan mukaan mikään ei tue väitettä siitä, että hän olisi juuri nyt erityisessä vaarassa, joskin aiemmin lienee ollutkin. Haririlla on läheiset suhteet Saudi-Arabiaan, jonka kansalainen hän Libanonin lisäksi on.

Juusolan mukaan viimeaikaisten tapahtumien johdosta epävarmuus kasvaa Libanonin kannalta.