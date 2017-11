EU varautuu Theresa Mayn eroon ja antoi uhkavaatimuksen: ”Kaksi viikkoa aikaa”

Euroopan unionin Brexit-neuvotteluja johtava Michel Barnier patistaa brittejä etenemään Brexitiin liittyvissä rahaa koskevissa neuvotteluissa. Brexit-neuvottelut tyssäsivät Britannian taloudellisiin vastuisiin noin kuukausi sitten.

–Britannialla on nyt kaksi viikkoa aikaa edetä asiassa, EU-lähteet kommentoivat BBC:lle.

–Nyt on korkea aika selkeyttää keskeiset periaatteet, Barnier twiittasi torstaina.

Barnier linjaa BBC:lle, että jos raha-asiassa ei päästä eteenpäin, EU:n seuraava huippukokous ensi kuussa ei ota kantaa brittien tärkeänä pitämää kauppasopimusta.

-Aikataulu painaa päälle, hän totesi.

The Timesin mukaan EU:ssa varaudutaan myös siihen, että pääministeri Theresa Mayn johtama brittihallitus kaatuu vielä ennen vuodenvaihdetta. May erotti eilen keskiviikkona jo toisen ministerinsä viikon sisään. Puolustusministeri Michael Fallon joutui viime viikolla jättämään paikkansa ahdistelusyytösten takia. Eilen joutui lähtemään kehitysministeri Priti Patel Isral-yhteyksiensä takia.

–Johtajuus Britanniassa on suurissa vaikeuksissa, hallitus on yhä haavoittuvaisempi. Theresa Mayn heikkous tekee Brexit-neuvotteluista erittäin vaikeat, EU-lähde kommentoi lehdelle.

The #UK is leaving the EU. It is now high time to clarify essential principles of orderly withdrawal. #Brexit https://t.co/ouJYlBHPxM pic.twitter.com/agPpJjnrl2

— Michel Barnier (@MichelBarnier) November 9, 2017