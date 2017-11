Donald Trump: ”Vladimir Putin loukkaantui syytöksistä eikä se ole hyväksi maallemme”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Venäjän presidentin Vladimir Putinin loukkaantuneet toistuvista syytöksistä, joiden mukaan Venäjä sekaantui Yhdysvaltain viime vuoden presidentinvaaleihin.

–Hän sanoi, etteivät he sekaantuneet. Hän sanoi uudelleen, etteivät he sekaantuneet. Ja minä kysyin uudelleen. Uskon, että Putin loukkaantui syytöksistä eikä se ole hyväksi maallemme, Trump sanoi Air Force One -lentokoneessa Aasian-matkallaan antamassaan lausunnossa BBC:n mukaan.

Vladimir Putin puolestaan on ilmoittanut haluavansa virallisen tapaamisen Yhdysvaltojen kanssa asian selvittämiseksi.

–On tärkeää, että saamme tilaisuuden istua alas presidenttien tasolla ja selvittää asian. Suhteemme on edelleen kriisissä. Venäjä on valmis kääntämään sivua ja jatkamaan eteenpäin, Putin sanoi tiedotustilaisuudessaan uutistoimisto Bloombergin mukaan.

Trump sanoi Bloombergin mukaan, että tapaaminen järjestetään.

–Me tapaamme, meillä on mahdollisuus erittäin hyviin suhteisiin.

Yhdysvalloissa tutkitaan parhaillaan Trumpin lähipiirin Venäjä-kytköksiä.

