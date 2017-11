Donald Trumpilta uusi arvio Vladimir Putinin puheista: ”Hän uskoo, mitä uskoo”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut uudelleen Venäjän presidentin Vladimir Putinin lausuntoja, joissa tämä kiistä maansa sekaantumisen Yhdysvaltojen viime vuoden presidentinvaaleihin. Nyt Trump kertoo uskovansa amerikkalaisia tiedustelutietoja.

–Uskon hyvin paljon tiedusteluumme, jota nyt johtavat hienot ihmiset, hän kommentoi uutistoimisto Bloombergin mukaan.

Lauantaina Trump arvioi Putinin loukkaantuneen toistuvista syytöksistä ja varoitti, ettei tällainen ole hyväksi Yhdysvalloille.

–En halunnut kiistellä asiasta Putinin kanssa. On erittäin tärkeää tulla toimeen Venäjän, Kiinan ja muiden maiden kanssa, jotka voivat auttaa globaaleissa ongelmissa, Trump selitti toimintaansa.

–Hän (Putin) uskoo, mitä uskoo, USA:n presidentti jatkoi.

Trump on kommentoinut asiaa myös Twitterissä.

–Milloin kaikki vihaajat ja hölmöt tajuavat, että hyvät suhteet Venäjän kanssa on hyvä asia, ei paha asia. Haluan ratkaista Pohjois-Korean, Syyrian, Ukrainan ja terrorismin, Venäjän voi auttaa, hän kirjoitti.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!