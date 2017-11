Kaksi aikarajaa umpeutuu Kataloniassa - Asianajaja: Puigdemont ei voi palata vapaana miehenä

Maailman katseet kohdistuvat alkavalla viikolla jälleen Kataloniaan, sillä 17.marraskuuta eli ensi perjantaina umpeutuu kaksi tärkeää aikarajaa.

Ensinnäkin tuolloin Brysselissä oleskelevat Katalonian erotettu aluejohtaja Carles Puigdemont sekä neljä aluehallinnon entistä ministeriä astuvat Belgiassa tuomioistuimen eteen uudestaan kuultavaksi. Kuulemisten pohjalta päätetään siitä, luovutetaanko heidät kansainvälisen pidätysmääräyksen vuoksi Espanjaan vai ei.

–Mikäli päätös on luovutusta puoltava – mikä on todennäköisempi vaihtoehto – Puigdemontilla ja ministereillä on kuitenkin mahdollisuus valittaa ylempään tuomioistuimeen. On arvioitu, että luovutusprosessia olisi mahdollista viivyttää jopa tammikuulle saakka ja viimeisenä keinona on vielä turvapaikan pyytäminen, joka sekin viivyttäisi luovutusta, vaikkei sitä todennäköisesti lopulta estäisikään. Toisaalta ylemmät tuomioistuimet voivat myös evätä valitusoikeuden tai käsitellä sen nopeutetusti, Katalonian julkisuusdiplomatiasta vastaavassa Diplocatissa Barcelonassa työskentelevä Janne Riitakorpi arvioi Puheenvuoron blogissaan.

Espanjan tunnetuimpiin rikosasianajajiin lukeutuva Pau Molins arvioi BBC:lle perjantaina, ettei Puigdemont voi palata Kataloniaan ”vapaana miehenä”.

–Hänen itse itselleen määräämä maanpako tekee asioista vaikeampia myös muille entisen aluehallinnon edustajille. Ennemmin tai myöhemmin hänen on astuttava oikeuden eteen Espanjassa, joitakin entisiä aluehallinnon virkamiehiä edustava Molins sanoi.

Ensi perjantaina on ilmoitettava myös joulukuulle määrättyjen Katalonian uusien aluevaalien ehdokaslistat. Espanjan hallitus on määrännyt vaalit pidettäväksi 21. joulukuuta.

Janne Riitakorpi tiivistää, että jos itsenäistymistä vastustavat puolueet voittavat aluevaalit, itsenäistymisprosessi päättyy siihen. Jos taas itsenäistymistä kannattavat puolueet voittavat, heidän on tehtävä päätös siitä, miten prosessia jatketaan Espanjan uhatessa aktivoida perustuslain artiklan 155 uudestaan.

–Toivottavasti kärsivällisyys ja realismi voittavat ja Kataloniassa rakennetaan vaalien jälkeen laajempaa koalitiota esimerkiksi laajennetun itsehallinnon sekä erityisesti neuvotellun kansanäänestyksen vaatimisen taakse. Siis mikäli itsenäistymistä kannattavat puolueet säilyttävät niukan enemmistönsä, mikä mielestäni vaikuttaa realistisimmalta skenaariolta, Riitakorpi kommentoi.

Hän huomauttaa, että neuvoteltua kansanäänestystä yritettiin jo viisi vuotta sitten, mutta konflikti ei ollut silloin kansainvälistynyt samalla tavoin kuin nyt.

–Mikäli vaaleissa tulee jälleen kerran enemmistö itsenäistymistä kannattaville puolueille ja vielä laajempi enemmistö kansanäänestystä kannattaville puolueille, Espanjan on entistä vaikeampi kieltäytyä kompromissiratkaisusta, joka sisältäisi jossain muodossa sen, että katalaanit saisivat päättää omasta tulevaisuudestaan vaaliuurnilla, Riitakorpi sanoo.

–Siihen on vielä matkaa enkä ole Espanjan suhteen ollenkaan optimistinen, mutta toisaalta yksipuolisia toimia olisi joka tapauksessa hyvä välttää uusien vaalien jälkeen myös siinä tapauksessa, että itsenäistymistä kannattava enemmistö uusiutuu, hän jatkaa.

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy linjasi sunnuntaina Barcelonassa pitämässään puheessa BBC:n mukaan, että Katalonia on ”pelastettava separatistien aiheuttamalta hävitykseltä” aluevaaleissa. Rajoy avasi sunnuntaina johtamansa kansanpuolueen kampanjan aluevaaleihin.

Jopa 750 000 ihmistä osoitti lauantaina mieltään entisen aluehallinnon johtajien pidätyksiä vastaan Barcelonassa.